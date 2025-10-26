خوردن برخی از حبوبات برای وعده صبحانه پیشنهاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه در برنامه تلویزیونی گفت که عدسی و لوبیا، حبوبات مناسبی برای وعده صبحانه هستند.

برچسب ها: وعده غذایی اصلی ، صرف غذا ، کارشناس تغذیه
