باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی، زمانیکه ملخ در مناطق صعب العبور است تا به دشت برسد، مانع مرتعی داریم که بدلیل شرایط جوی گیاهان مرتعی نخواهیم داشت یا پوشش آن ضعیف است که براین اساس ترمز جلوگیری از حمله ملخ به دشت ها را نخواهیم داشت که در نتیجه سطح مبارزه با انواع ملخ ها بویژه ملخ مراکشی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گفته وی، با توجه به خشکی حاکم بر منطقه و استمرار این روند در ماه های آتی، در شبه جزیره عربستان، ایران، قسمت هایی از ترکیه و بخش هایی از عراق و افعانستان سال گرم و خشک خواهیم داشت که براین اساس امکان افزایش جمعیت ملخ در شبه جزیره یمن نخواهد بود و احتمال حمله ضعیف تر می شود.

معین ادامه داد: در سه ماهه فصل تابستان در هند و پاکستان، بارندگی های مساعد و سیل آسا داشتیم به طوریکه در هند بارندگی ها بالاتر از نرمال بود که با استمرار این روند احتمال ورود بخشی از ملخ های صحرایی از هند به جنوب ایران وجود دارد و همواره آمادگی های لازم برای مقابله است.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: طی رصدهای صورت گرفته اگر مشکل به جایی رسید که احتمال حمله ملخ افزایش پیدا کرد، علاوه بر مبارزه اطلاع رسانی خواهد شد.