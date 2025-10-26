باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی ناصحی در نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت افزود: این سازمان بر اساس مصوبه قانونی، مأموریت تأمین مالی افرادی را بر عهده دارد که فاقد هرگونه بیمه هستند. در حال حاضر، چهار صندوق ذیل سازمان بیمه سلامت ایران فعالیت دارند که بزرگترین آن صندوق بیمه روستاییان با ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه‌شده است همچنین، از مجموع ۴۵ میلیون نفر بیمه‌شده سازمان، حدود ۱۰ میلیون نفر در صندوق بیمه ایرانیان، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در صندوق سایر اقشار و حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صندوق بیمه کارکنان دولت از خدمات سازمان بهره‌مند هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: اکنون ۶۵ تا ۶۷ درصد اعتبارات بیمه‌شدگان این سازمان از سوی دولت تأمین می‌شود که در صورت تأخیر در تخصیص منابع، ارائه خدمات با چالش روبه‌رو خواهد شد.

تخصیص ۷۰ همت از ۱۳۶ همت بودجه مصوب بیمه سلامت

ناصحی با اشاره به ضرورت حمایت مجلس از بیمه سلامت در بودجه سال آینده اظهار کرد: انتظار می‌رود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به هزینه‌های موجود، حمایت لازم را برای تصویب بودجه سال آینده به‌عمل آورد، زیرا در سال جاری از مجموع بودجه مصوب ۱۳۶ همت، تنها ۷۰ همت تخصیص یافته است.

۱۰۰ درصد نسخ الکترونیک شده است

وی با اشاره به اقدامات تحولی سازمان بیمه سلامت گفت: پروژه نسخه الکترونیک و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج با جدیت در سازمان اجرا شده و اکنون نزدیک به صد درصد نسخ در کشور به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

ناصحی افزود: همچنین تاسیس صندوق صعب العلاج و حمایت از این گروه، موجب کاهش ۱۵ همتی پرداخت از جیب بیماران در سال جاری شده است.

وی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت ایران علاوه بر بیماران خاص، به زوجین نابارور نیز خدمات ارائه می‌دهد و در حوزه‌های پیشگیری، روانشناسی و توانبخشی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارد.

منبع: سازمان بیمه سلامت ایران