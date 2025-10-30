روستای شفیع آباد در استان کرمان روستای برتر سال ۲۰۲۵

روستای شفیع‌آباد از توابع بخش شهداد کرمان، به عنوان یکی از سه روستای برتر جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد و جایگاه خود را در فهرست میراث جهانی تثبیت کرد. این روستا که ۲۵ مهر ۱۴۰۴ این عنوان را کسب کرد، دو قلعه دارد. قلعه ورودی روستا که مربوط به دوره قاجار است، کارکردی دفاعی و تجاری داشت و قناتی نیز از میان آن می‌گذرد. قلعه دوم که در انتهای روستا و در میان باغ‌ها واقع است، به عنوان انبار، مرکز توزیع و درجه بندی خرما استفاده می‌شد. مردم شفیع آباد با ابتکاراتی همچون برگزاری "اولین جشنواره سیر" نه تنها باعث رونق اقتصادی شدند، بلکه توانسته‌اند فرهنگ و هویت کشاورزی خود را به شکلی ملموس به نمایش بگذارد. زنان روستا نیز با حفظ هنر‌های اصیلی مانند پته‌دوزی و حصیربافی و برپایی گروه "گوجینو"، سرمایه لازم برای باززنده‌سازی و‌احیا قنات‌ها و حمام قدیمی روستا را فراهم کردند. همزیستی هوشمندانه با بیابان لوت، استفاده از مصالح بومی برای ساخت خانه‌های کاهگلی و کشت محصولات کشاورزی همچون سیر، گرمک تکابی و یونجه از دیگر دلایل درخشش جهانی این روستاست. امروزه شفیع‌آباد به الگویی زنده از توسعه پایدار تبدیل شده است.