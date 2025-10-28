رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت تمامی اقلام اساسی جزء برنج و روغن از ثبات برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ثبات قیمت لوبیا چیتی گفت: قیمت کنونی هرکیلو لوبیا چیتی ایرانی ۳۴۰ تا ۳۸۰ هزارتومان و لوبیا چیتی وارداتی ۲۶۵ تا ۲۸۰ هزارتومان بوده و تنها قیمت لوبیا قرمز نوسان داشته است‌.

به گفته وی، با توجه به رکود بازار، قیمت کالاهای اساسی از ثبات برخودار است، اما مشکل بنکداران در خصوص حاشیه سود از تولید تا مصرف کننده نهایی مرتفع نشده است که براین اساس واحدهای صنفی مشمول جرائم می شوند چراکه ۳ درصد زیر نرخ مصرف کننده عرضه می شود، درحالیکه ۲۵ درصد حاشیه سود از تولید تا مصرف باید صورت بگیرد که دیده نشده و از طرفی عرضه روغن صنف و صنعت محدود است که این امر منجر به افزایش قیمت بالاتر از نرخ درج شده بر روی کالا شده است.

کنگری با بیان اینکه مشکلی در خصوص بازار شکر نداریم، افزود: در حال حاضر شکر کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود و بازار اشباع است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین وضعیت بازار برنج بیان کرد: عدم عرضه برنج پاکستانی و هندی منجر به نوسان قیمت شده و بخشی ناشی از نوسانات نرخ ارز است.

وی قیمت هرکیلو برنج پاکستانی دانه کوتاه ۳۸۶ در عمده فروشی را ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزارتومان و پاکستانی دانه بلند ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت مصوب هرکیلو برنج پاکستانی برای مصرف کننده ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان است که متاسفانه ۳ برابر نرخ مصوب عرضه می شود. براین اساس اصلاح نرخ ارز یا ازادسازی باید صورت بگیرد یا شبکه توزیع اصلاح کنند تا برنج با نرخ مصوب بدست مصرف کننده نهایی برسد تا در حق مصرف کننده اجحاف نشود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت برنج ایرانی را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: نرخ کنونی هرکیلو برنج پرمحصول ۲۰۰ هزارتومان و هاشمی ۳۰۰ هزارتومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده نهایی می رسد، از این رو اگر عرضه مدیریت شود بازار متعادل می شود.



