نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید مرکبات حداقل به ۴ میلیون تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: امسال به رغم سرمای بهار و گرمای هوا و افت و خیز دما و قطعی برق، شرایط سختی را پشت سر گذراندیم، اما خوشبختانه کمیت و کیفیت محصول قابل قبول است.

به گفته وی، در ارتباط با تولید مرکبات، کیوی و سیب درختی شرایط برای صادرات مطلوب است و نباید محدودیتی در این خصوص ایجاد می شود‌.

شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه عمده محصول مرکبات، کیوی و انار از آبان به بعد برداشت می شود، در صورت مساعدت شرایط جوی پیش بینی می شود که کمبودی رخ ندهد و حداقل تولید مشابه سال قبل باشد.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه تولید مرکبات بالای ۴ میلیون تن خواهد بود، افزود: در خصوص برخی محصولات باغی همچون مرکبات، کیوی و سیب درختی حداقل ۵۰ درصد پتانسیل صادرات داریم، در غیراین صورت بازار داخل دچار بحران و رکود می شود. از این رو باید موانع صادرات رفع شود تا فرصت های اقتصادی خوبی برای ارزآوری داشته باشیم.

وی گفت: شرایط ارزآوری برای قیمت فروش هر کیلو ۱.۵ تا ۲ دلار خواهد بود و کیفیت بالای محصول موجب شده تا استقبال خوبی در بازارهای جهانی از محصول ایرانی شود.

برچسب ها: محصولات باغی ، تولید مرکبات ، صادرات مرکبات
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۰ درصدی تولید محصولات باغی یکی از علل نوسان قیمت
سرما و یخبندان ۵ تا ۸۰ درصد به محصولات باغی استان خسارت وارد کرده است
افزایش بهره وری در محصولات کشاورزی با وجود کاهش منابع آبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیرخام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
آخرین اخبار
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیرخام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
بیمه رانندگان حرفه‌ای و پاره وقت تفکیک می‌شود
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟