باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: امسال به رغم سرمای بهار و گرمای هوا و افت و خیز دما و قطعی برق، شرایط سختی را پشت سر گذراندیم، اما خوشبختانه کمیت و کیفیت محصول قابل قبول است.

به گفته وی، در ارتباط با تولید مرکبات، کیوی و سیب درختی شرایط برای صادرات مطلوب است و نباید محدودیتی در این خصوص ایجاد می شود‌.

شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه عمده محصول مرکبات، کیوی و انار از آبان به بعد برداشت می شود، در صورت مساعدت شرایط جوی پیش بینی می شود که کمبودی رخ ندهد و حداقل تولید مشابه سال قبل باشد.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه تولید مرکبات بالای ۴ میلیون تن خواهد بود، افزود: در خصوص برخی محصولات باغی همچون مرکبات، کیوی و سیب درختی حداقل ۵۰ درصد پتانسیل صادرات داریم، در غیراین صورت بازار داخل دچار بحران و رکود می شود. از این رو باید موانع صادرات رفع شود تا فرصت های اقتصادی خوبی برای ارزآوری داشته باشیم.

وی گفت: شرایط ارزآوری برای قیمت فروش هر کیلو ۱.۵ تا ۲ دلار خواهد بود و کیفیت بالای محصول موجب شده تا استقبال خوبی در بازارهای جهانی از محصول ایرانی شود.