آمریکا و چین به اجماع اولیه‌ای در مورد توافق تجاری رسیدند که شامل توقف تعرفه‌های شدید و به تأخیر انداختن محدودیت صادرات عناصر خاکی کمیاب چین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات ارشد اقتصادی چین و آمریکا امروز (یکشنبه) چارچوب یک توافق تجاری را نهایی کردند که به گفته مقامات آمریکایی، تعرفه‌های شدیدتر آمریکا و کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب چین را متوقف کرده و فروش سویای آمریکا به چین را از سر می‌گیرد.

به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از مذاکرات دو طرف در حاشیه اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور، واشنگتن از اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر واردات چین از اول نوامبر (شنبه، ۱۰ آبان) صرف نظر کرده است. بسنت گفت که انتظار دارد چین اجرای قانون جدید درباره عناصر خاکی کمیاب و آهنربا‌ها را یک سال به تأخیر بیندازد تا سیاست خود را دوباره بررسی کند.

بر اساس قانون جدید، قرار بود چین از دسامبر امسال صادرات عناصر خاکی کمیاب و فناوری‌های مرتبط را تنها با مجوز انجام دهد. اقدامی که می‌تواند روند صادرات را کندتر کرده یا محدود کند.

بسنت که با «جیمیسون گریر» نماینده تجاری آمریکا همراهی می‌شد، پس از دیدار با «هی لیفنگ» معاون نخست وزیر چین و «لی چنگگانگ» مذاکره کننده ارشد تجاری این کشور، به خبرنگاران گفت: «من فکر می‌کنم ما یک چارچوب بسیار موفق برای بحث سران دو کشور در روز پنجشنبه داریم». 

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که پیش‌بینی می‌کند آتش‌بس تعرفه‌ای با چین پس از تاریخ انقضای آن در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) تمدید شود و چین خرید سویا از آمریکا را از سر بگیرد. او به شبکه‌ای‌بی‌سی گفت: «کشاورزان آمریکایی پس از اعلام شرایط این توافق احساس بسیار خوبی نسبت به آنچه در این فصل و فصل‌های آینده برای چندین سال اتفاق می‌افتد، خواهند داشت.»

به طور جداگانه، گریر گفت که هر دو طرف توافق کردند که برخی اقدامات تنبیهی را متوقف کنند و «مسیری رو به جلو پیدا کردند که در آن بتوانند دسترسی بیشتری به عناصر خاکی کمیاب از چین داشته باشند». 

در همین حال، مقامات چینی در مورد مذاکرات محتاط‌تر بودند و جزئیاتی در مورد نتیجه جلسات ارائه نکردند. لی چنگگانگ، وزیر بازرگانی چین تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که دو طرف به «اجماع اولیه» رسیده‌اند و در مرحله بعد، فرآیند‌های تصویب داخلی خود را طی خواهند کرد. لی گفت: «موضع ایالات متحده سخت بوده است. ما مشاوره‌های بسیار فشرده‌ای را تجربه کرده‌ایم و در بررسی راه‌حل‌ها تبادلات سازنده‌ای داشته‌ایم.»

 قرار است ترامپ و شی، روسای جمهور آمریکا و چین روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در کره جنوبی، برای امضای این چارچوب دیدار کنند.اما در حالی که کاخ سفید رسماً مذاکرات دو جانبه بین ترامپ و شی را اعلام کرده، چین هنوز تأیید نکرده است که سران دو کشور با هم دیدار خواهند کرد.

ترامپ که از امروز در سفری ۵ روزه به شرق آسیا وارد مالزی شده، شب گذشته گفت که فکر می‌کند با پکن به توافق تجاری برسد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، شی جین پینگ ، چین و آمریکا
