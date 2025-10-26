رئال مادرید موفق شد با نتیجه دو بر یک بارسلونا را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در حساس‌ترین بازی هفته دهم لالیگا اسپانیا، تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا برای دویست شصت و دومین بار در طول تاریخ بازی‌های رسمی مقابل هم قرار گرفتند که رئال موفق شد با نتیجه دو بر یک در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مهمانش را شکست دهد و صد و ششمین بردش را مقابل این تیم جشن گرفت.

رئال بازی را توفانی آغاز کرد و در دقیقه ۲ لامین یامال پای وینسیوس جونیور را در محوطه جریمه زد و داور ابتدا پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه، پنالتی را پس گرفت تا بارسا شانس بزرگی در ابتدای مسابقه بیاورد. ۱۰ دقیقه بعد امباپه موفق شد دروازه رئال را باز کند، اما این بار هم شانس با بارسا یار بود و گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

بالاخره در دقیقه ۲۲ فشار رئال مادرید نتیجه داد و امباپه توانست شزنی را که چند توپ عالی از بازیکنان رئال گرفته بود، مغلوب کند و گل نخست بازی را به ثمر برساند. پاس عالی بلینگام پشت مدافعان رئال و فرار امباپه باعث شد تا او در موقعیت تک به تک دروازه شزنی را باز کند.

در دقیقه ۳۸ و زمانی که که رئال مادرید بیش از همیشه بارسلونا را در محاصره قرار داده بود و شزنی با چند واکنش خارق‌العاده مانع از فروپاشی دروازه آبی‌اناری‌ها شده بود، یک توپ‌گیری عالی از پدری روی پای آردا گولر زمینه ساز گل تساوی بارسا شد. پدری توپ را با پاس دقیق به مارکوس رشفورد سپرد، او نیز به زیبایی توپ را به جناح چپ برای آلخاندرو بالده فرستاد و بالده با یک پاس زمینی دقیق توپ را به دهانه دروازه فرستاد؛ جایی‌که فرمین آماده و بی‌اشتباه توپ را وارد دروازه کرد تا شمار گل‌هایش را پس از هت‌تریک در برابر المپیاکوس افزایش دهد.

در آخرین دقایق نیمه نخست رئال دوباره پیش افتاد. سانتر بلند وینیسیوس از کنار خط عرضی زمین بارسا با ضربه سر میلیتائو همراه شد و بلینگام در یک قدمی خط دروازه به راحتی گل دوم رئال را زد.

در آغاز نیمه دوم خطای هند گارسیا باعث شد تا داور برای رئال اعلام پنالتی کند. امباپه می‌توانست از روی نقطه پنالتی گل دوم خودش و سوم تیمش را به ثمر برساند، اما شزنی با یک مهار عالی او را ناکام گذاشت.

در ادامه نیمه دوم رئال به خوبی بازی را کنترل کرد و توانست فاتح ال کلاسیکو شود. در ثانیه‌های پایانی این دیدار پدری با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و باعث شد نیمکت دو تیم در غیاب هانسی فلیک محروم، با یکدیگر درگیر شوند و بازی به جنجال کشیده شود.

شاگردان ژابی آلونسو با این پیروزی ۲۷ امتیازی شدند و با اختلاف ۵ امتیاز نسبت به بارسا با خیال راحت صدر را حفظ کردند و انتقام چهار شکست پیاپی را از بارسا گرفت. اختلاف برد‌های رئال با بارسا هم در تاریخ ال کلاسیکو به ۲ برد رسید. به این ترتیب آلونسو در اولین ال کلاسیکو خود پیروز شد و اولین شکست فلیک در ال کلاسیکو را هم رقم زد.