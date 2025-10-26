رئال مادرید موفق شد با نتیجه دو بر یک بارسلونا را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در حساس‌ترین بازی هفته دهم لالیگا اسپانیا، تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا برای دویست شصت و دومین بار در طول تاریخ بازی‌های رسمی مقابل هم قرار گرفتند که رئال موفق شد با نتیجه دو بر یک در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مهمانش را شکست دهد و صد و ششمین بردش را مقابل این تیم جشن گرفت.  

رئال بازی را توفانی آغاز کرد و در دقیقه ۲ لامین یامال پای وینسیوس جونیور را در محوطه جریمه زد و داور ابتدا پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه، پنالتی را پس گرفت تا بارسا شانس بزرگی در ابتدای مسابقه بیاورد. ۱۰ دقیقه بعد امباپه موفق شد دروازه رئال را باز کند، اما این بار هم شانس با بارسا یار بود و گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

بالاخره در دقیقه ۲۲ فشار رئال مادرید نتیجه داد و امباپه توانست شزنی را که چند توپ عالی از بازیکنان رئال گرفته بود، مغلوب کند و گل نخست بازی را به ثمر برساند. پاس عالی بلینگام پشت مدافعان رئال و فرار امباپه باعث شد تا او در موقعیت تک به تک دروازه شزنی را باز کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۳۸ و زمانی که که رئال مادرید بیش از همیشه بارسلونا را در محاصره قرار داده بود و شزنی با چند واکنش خارق‌العاده مانع از فروپاشی دروازه آبی‌اناری‌ها شده بود، یک توپ‌گیری عالی از پدری روی پای آردا گولر زمینه ساز گل تساوی بارسا شد. پدری توپ را با پاس دقیق به مارکوس رشفورد سپرد، او نیز به زیبایی توپ را به جناح چپ برای آلخاندرو بالده فرستاد و بالده با یک پاس زمینی دقیق توپ را به دهانه دروازه فرستاد؛ جایی‌که فرمین آماده و بی‌اشتباه توپ را وارد دروازه کرد تا شمار گل‌هایش را پس از هت‌تریک در برابر المپیاکوس افزایش دهد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در آخرین دقایق نیمه نخست رئال دوباره پیش افتاد. سانتر بلند وینیسیوس از کنار خط عرضی زمین بارسا با ضربه سر میلیتائو همراه شد و بلینگام در یک قدمی خط دروازه به راحتی گل دوم رئال را زد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در آغاز نیمه دوم خطای هند گارسیا باعث شد تا داور برای رئال اعلام پنالتی کند. امباپه می‌توانست از روی نقطه پنالتی گل دوم خودش و سوم تیمش را به ثمر برساند، اما شزنی با یک مهار عالی او را ناکام گذاشت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه نیمه دوم رئال به خوبی بازی را کنترل کرد و توانست فاتح ال کلاسیکو شود. در ثانیه‌های پایانی این دیدار پدری با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و باعث شد نیمکت دو تیم در غیاب هانسی فلیک محروم، با یکدیگر درگیر شوند و بازی به جنجال کشیده شود.

شاگردان ژابی آلونسو با این پیروزی ۲۷ امتیازی شدند و با اختلاف ۵ امتیاز نسبت به بارسا با خیال راحت صدر را حفظ کردند و انتقام چهار شکست پیاپی را از بارسا گرفت. اختلاف برد‌های رئال با بارسا هم در تاریخ ال کلاسیکو به ۲ برد رسید. به این ترتیب آلونسو در اولین ال کلاسیکو خود پیروز شد و اولین شکست فلیک در ال کلاسیکو را هم رقم زد.

برچسب ها: بارسلونا ، رئال مادرید ، لالیگای اسپانیا ، ال کلاسیکو
خبرهای مرتبط
ام‌باپه آماده ال‌کلاسیکو‌ام‌باپه آماده ال‌کلاسیکو
لالیگا اسپانیا؛
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
اسطوره استقلال درگذشت
باران جانی طلایی شد
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
تیم راگبی بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ به مدال نقره آسیا دست یافت
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
والیبالیست‌های جوان ایرانی به نیمه نهایی رسیدند
حاجیوند نایب قهرمان شد
آخرین اخبار
پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران از پس آرژانتین برنیامدند
حسرت فینال برای کشتی آزاد ایران در ۴ وزن پایانی/ پیروزی ۱۰ بر صفر آرش یوشیدا برابر قهرمان جهان
صمیمی در پرتاب دیسک برنز گرفت
بررسی برتری رئال در یک آمار کلیدی + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۱ بارسلونا/ ژابی انتقام باخت‌های آنچلوتی در ال کلاسیکو را از فلیک گرفت+ فیلم
ساسولو ۰-۱ آاس رم/ جالوروسی با گل دیبالا به صدر چسبید+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته هشتم/ تراکتور، سپاهان و پرسپولیس در تعقیب استقلال
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی + پیش نمایش
تیم راگبی بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ به مدال نقره آسیا دست یافت
سپاهان ۲-۱ پیکان/ پیروزی شاگردان نویدکیا با درخشش حزباوی + فیلم
یاسین موسوی نقره‌ای شد
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد
شکست ۳ آزادکار ایران در ۴ وزن آخر امید‌های جهان/ باخت سنگین بابالو مقابل آرش یوشیدا
اسطوره استقلال درگذشت
کارشکنی در معاینه صابر کاظمی توسط پزشک ایرانی و انتقال به ایران
والیبالیست‌های جوان ایرانی به نیمه نهایی رسیدند
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
حاجیوند نایب قهرمان شد
پسران بسکتبالیست با اقتدار بنگلادش را شکست دادند
باران جانی طلایی شد
نصیری و برخورداری رقبای خود را شناختند
طا‌ها شریفی نیز به مدال برنز مشترک رسید
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
ترکیب استقلال و فجر سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر
صعود تیم ملی والیبال دختران ایران به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی بحرین
پیروزی مقتدرانه پسران بسکتبال سه نفره مقابل قزاقستان با طعم صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
شگفتی سازی حسن رنگرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی + فیلم