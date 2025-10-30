باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تحقق برنامه هفتم نیازمند ملزومات و زیرساخت هایی است،گفت: در شرایطی که کودپایه کشت پاییزه در اختیار کشاورز قرار نمی‌گیرد، چطور می توان انتظار داشت که با افزایش عملکرد به خودکفایی در برنامه هفتم دست یابیم.

به گفته وی، الگوی کشت انقباضی تدوین کردند و سپس به کشاورز اعلام کردند که هریک از محصولات را در چه سطح کشت کنند، اما با وجود تورم و هزینه های بالا به فکر معیشت کشاورز نبودند، درحالیکه هیچ گاه قیمت محصولات منطقی و منصفانه نبوده است.

ایمانی ادامه داد: گرچه در برخی مواقع قیمت محصولات در بازارهای جهانی کمتر بوده، اما اقلیم، سطح کشت و حمایت از کشاورزان متفاوت بوده است. هرچند تجربه نشان داده که با حمایت از کشاورزی پتانسیل خودکفایی ۱۰۰ درصد وجود دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سال گذشته با تولید ۱۲.۵ میلیون تن گندم در تامین نیاز کشور خودکفا شدیم، افزود: در سنوات قبل تجربه خودکفایی گندم در کشور داشتیم که این امر پتانسیل تولید این‌محصول استراتژیک را نشان می دهد، اما با وجود محدودیت منابع ابی در برنامه بر کاهش مصرف آب بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تاکید شده، اما زیرساخت های لازم مبنی بر توسعه سامانه های نوین آبیاری اجرا شود، در غیراین صورت کاهش مصرف آب به معنای عدم کشت است.

به گفته وی، کشاورز با صدور بخشنامه و دستورالعمل های متعدد اقدام به کشت نخواهد کرد، از این رو امکانات خودکفایی برای کشت محصولات باید فراهم شود چراکه کشاورز در شرایط سخت فعلی در صورتی اقدام به تولید خواهد کرد که معیشت تامین شود.

ایمانی قیمت هرکیلو گندم در بازار جهانی را ۳۰۰ تا ۳۲۰ دلار اعلام کرد و افزود: واردات گندم هزینه های متعددی همچون پهلوگیری کشتی ها، هزینه ترخیص و انبارداری، آزمایش های لازم از سوی حفظ نباتات و استاندارد، بارگیری و عرضه در مراکز استان ها را در بر دارد و از طرفی واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ آزاد اختلاف معناداری دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات گندم سرکوب شده است، افزود: با احتساب ارز آزاد، قیمت گندم وارداتی بالای ۳۵ هزارتومان خواهد بود، اما قیمت خرید گندم برای سال زراعی جدید رضایت نسبی در بین کشاورزان در بر دارد.



