مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به قیمت گذاری جدید مرغ، بازار به تعادل رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به قیمت‌گذاری جدید مرغ، بازار به سمت تعادل پیش می رود چراکه مرغداران بدلیل هزینه های بالای تولید و نرخ مصوب پایین تمایلی به تولید نداشتند که بنابر تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت مصوب برمبنای آنالیز هزینه ها، روند تولید مناسب و عرضه به میزان مکفی است.

به گفته وی، تازمانیکه نوسانی در بازار مرغ نداشته باشیم، پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه ذخایر نمی کند، کمااینکه طی روزهای اخیر نیازی به توزیع مرغ از سوی پشتیبانی امور دام نبوده است.

جعفری با اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز بیان کرد: با تغییر نرخ ارز، قیمت گوشت افزایشی داشته است و بعد از آن بازار متعادل شد.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام ادامه داد: طی روزهای اخیر افزایشی در قیمت گوشت قرمز نداشتیم و تنها با تغییر نرخ ارز ترجیحی به تالار دوم در راستای حمایت از تولید، قیمت گوشت وارداتی نوساناتی داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به ذخایر گوشت و مرغ گفت: ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است و خرید ها در این خصوص به موقع انجام شده و پیش بینی های لازم در خصوص تنظیم بازار صورت گرفته است و این اطمینان را به مردم می دهیم که جای هیچ گونه نگرانی نیست و نمی‌گذاریم کمبود نهاده، تولیدکنندگان را دچار چالش کند.

برچسب ها: قیمت مرغ ، قیمت گوشت قرمز
