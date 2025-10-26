باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید ناطقیان، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح فعالیتهای این مجموعه گفت : این شرکت دو نرمافزار کامل برای فروشگاهها و صنف طلا و جواهر ارائه کرده است. نرمافزار نخست، دستیار مدیریت فروشگاه است که در فروشگاههای مختلف و بهویژه روی دستگاههای کارتخوان مورد استفاده قرار میگیرد و با هدف جایگزینی صندوقهای بزرگ فروشگاهی و دستگاههای متعدد سفارشگیری طراحی شده است. این نرمافزار علاوه بر امکان پرداخت، تواناییهای گستردهای همچون مدیریت فروشگاه، مدیریت پرسنل، مدیریت مشتریان، ثبت سفارشات، گزارشهای بانکی و گزارشهای فروش بهصورت آنلاین را دارد.
او افزود : فروشگاهها تنها با همان دستگاه کارتخوان میتوانند سفارش بگیرند، ثبت کنند و مدیر فروشگاه نیز از طریق پنل آنلاین به گزارشهای دقیق دسترسی داشته باشد.
ناطقیان در تشریح دومین محصول که نرمافزاری برای صنف فروشندگان طلا و جواهر است بیان کرد : در این نرمافزار کافی است که قیمت طلا بهصورت آنلاین تعیین شده و اجرت ساخت و وزن قطعه وارد شود، سپس نرمافزار بر همان دستگاه کارتخوان محاسبه را انجام میدهد. علاوه بر این، امکان احراز هویت مشتری فراهم شده و در انتها یک شناسنامه الکترونیک طلا صادر میشود که بهصورت فاکتور آنلاین ذخیره میگردد و مشتری میتواند در آینده برای فروش آن قطعه یا موارد مرتبط اقدام کند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان اظهار کرد: این دو محصول گام مهمی در جهت هوشمندسازی فروشگاهها و کاهش تجهیزات فیزیکی اضافه برداشتهاند و شرکت آماده همکاری با فروشگاهها و فعالان عرصهی طلا و جواهر برای بهکارگیری این ابزارها است.