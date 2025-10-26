سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه با سفیر ایران در روسیه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه امروز (یکشنبه، ۴ آبان) اعضای این کمیسیون گفت: در بخش اول جلسه گزارشی در مورد ارزیابی اجرای برنامه هفتم داده شد و در بخش بعدی طرح جامع مرزبانی با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن تصویب شد و در بخش پایانی آقای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گزارشی از آخرین تحولات و روابط بین ایران و روسیه به ویژه طی ماههای اخیر به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به سوالات اعضا پاسخ داد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: چند نکته که آقای جلالی گفت یکی اینکه روسیه همسایه بزرگ و قدرتمند ماست و باید روابط مناسبی با آن داشته باشیم و روسها بر مبارزه با یکجانبهگرایی تاکید دارند و به عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و بریکس و همینطور امضای موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا اشاره کرد و گفت اینها فرصتهای ارزشمندی برای توسعه روابط اقتصادی است و هم اکنون هم روابط در سطح بسیار خوبی هست و در حال توسعه است.
رضایی بیان کرد: یک نکته دیگری که از وی پرسیده شد در ارتباط با مواضع روسها بود که روسها نگفتند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال غنیسازی صفر باشد و در واقع موضع روسیه غنی سازی صفر نبوده و نیست بلکه از مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستهای حمایت کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم گزارشی از سفرهای مقامات کشورمان به روسیه طی ماه اخیر بود و در پاسخ به یک سوال گفت که روسها از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان اطلاعی نداشتند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: نکته دیگر که آقای جلالی به آن اشاره کرد همکاریهای ایران و روسیه را تشریح کرد که در ماجرای آتشسوزی بندر شهید رجایی و همینطور در جریان شهادت شهید رئیسی روسها بلافاصله وارد عمل شدند و همکاری خیلی خوبی با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتند در ارتباط با خرید اس ۴۰۰ هم گفتند که جمهوری اسلامی ایران تقاضایی برای خرید اس ۴۰۰ از روسیه نداشته و در پایان تاکید کرد که رئیس جمهور در توسعه روابط با روسیه جدی است و شخصاً برخی از موارد را پیگیری میکند.