باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - پریسا گنجینیا، عضو تیم یک شرکت دانشبنیان فعال در حوزه نانومواد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تولید گچهای جدید و پیشرفتهای این شرکت گفت: این محصولات ویژگیهای منحصربهفردی دارند.
به گفته او، این گچها ضدآب، ضدحساسیت و ضدفارشه هستند و برخلاف گچهای سنتی، امکان مشاهده کامل پوست و راحتی بیشتر بیمار را فراهم میکنند.
گنجینیا افزود: با استفاده از فناوری نانو در ساخت این محصول، بیماران میتوانند همزمان با استفاده از گچ، فیزیوتراپی انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل، آن را به پزشک گزارش کنند.
وی همچنین تأکید کرد که این شرکت، اولین و تنها تولیدکننده چنین گچهایی در ایران است و با استفاده از فناوری نانو و بهینهسازی فرآیند تولید، توانسته قیمت محصول را به یکدهم قیمت نمونههای خارجی برساند.
عضو تیم این شرکت دانشبنیان فعال در حوزه نانومواد در خصوص مراحل تجاریسازی این محصول توضیح داد: محصول آماده ورود به بازار است، تستهای فنی و آزمایشگاهی انجام شده و تنها محدودیت ما دریافت مجوزهای لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی است.
به گفته او، استفاده از نانوذرات در گچ باعث افزایش استحکام و بهبود خواص آن شده و با آماده بودن تمام مراحل فنی، پس از دریافت مجوزهای رسمی، این محصول به صورت گسترده عرضه خواهد شد.