باشگاه خبرنگاران جوان _ حمید پورحسینی گفت: چند لحظه قبل این حادثه رخ داد و بلافاصله ستاد مدیریت بحران در شهرستان تشکیل شد. گروه‌های ارزیاب نیز به مناطق مختلف اعزام شده‌اند. تا این لحظه هیچ گزارشی دال بر خسارات مالی یا جانی به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای امدادی افزود:در حال حاضر همکاران ما در هلال‌احمر و مدیریت بحران در مناطق مختلف شهرستان حضور دارند و مورد خاصی گزارش نشده است. اگر فرماندار محترم موردی را اعلام کند یا نیاز به کمک از شهرهای معین باشد، آمادگی کامل برای اعزام نیرو و امکانات در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان، تصریح کرد:گروه‌های ارزیاب تاکنون هیچ گزارشی از خسارات مالی یا جانی ارائه نکرده‌اند و خوشبختانه تا این لحظه، هیچ‌گونه مورد نگران‌کننده‌ای اعلام نشده است. زلزله در عمق 9 کیلومتری زمین و در محدوده بین شهر همدان و نهاوند رخ داده که یکی از لرزه‌ها 4.4 و دیگری حدود 3.5 ریشتر شدت داشته است.

پورحسینی در ادامه ابراز کرد: امیدواریم مورد خاصی پیش نیاید. البته چون زلزله در محدوده بین روستاهای اطراف نهاوند و شهر همدان اتفاق افتاده، همچنان گروه‌های ارزیاب در حال بررسی وضعیت هستند و نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

وی در توصیه‌ای به شهروندان گفت: از مردم عزیز می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند. خوشبختانه با همکاری خوب مردم استان، به‌ویژه در شهرستان نهاوند، طی سال‌های اخیر بازسازی و مقاوم‌سازی بسیاری از ساختمان‌ها انجام شده است. این اقدامات در کاهش آسیب‌ها در چنین مواقعی بسیار مؤثر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان، در پایان عنوان کرد: در حال حاضر واحدهای امداد و نجات در سطح استان و شهرستان‌ها در آماده‌باش کامل هستند و جای نگرانی وجود ندارد. از همکاری و همراهی مردم شریف استان همدان قدردانی می‌کنیم.