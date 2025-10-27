باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی در جریان دیدار دوجانبه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که کشورش آماده استقرار نیروهای حافظ صلح در غزه است.
طی این دیدار که در حاشیه چهل و هفتمین اجلاس آسهآن در کوالالامپور انجام شد، انور ابراهیم گفت: «مالزی بار دیگر بر حمایت قاطع خود از مبارزه مردم فلسطین تأکید کرده و از موضع سازمان ملل و رأی دیوان بینالمللی دادگستری که محاصره غزه را نقض قوانین بینالمللی دانسته، استقبال میکند».
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفت که یک تیم آمریکایی در تلاش است تا برای استقرار یک نیروی چند ملیتی در غزه مجوز تهیه کند. به گفته او این مجوز از طریق قطعنامه سازمان ملل یا انعقاد یک توافق بینالمللی صادر خواهد شد.
در ادامه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: «نیروی تثبیتکننده در غزه به زودی مستقر خواهد شد. قطر در صورت نیاز نیروهای حافظ صلح را به غزه اعزام خواهد کرد».
با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز یکشنبه مدعی شد که «اسرائیل سیاست امنیتی خود و اینکه با کدام نیروهای خارجی همکاری کند را تعیین خواهد کرد».
منبع: الجزیره