نخست‌وزیر مالزی گفت کشورش برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه آمادگی کامل دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی در جریان دیدار دوجانبه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که کشورش آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه است.

طی این دیدار که در حاشیه چهل و هفتمین اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور انجام شد، انور ابراهیم گفت: «مالزی بار دیگر بر حمایت قاطع خود از مبارزه مردم فلسطین تأکید کرده و از موضع سازمان ملل و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری که محاصره غزه را نقض قوانین بین‌المللی دانسته، استقبال می‌کند».

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفت که یک تیم آمریکایی در تلاش است تا برای استقرار یک نیروی چند ملیتی در غزه مجوز تهیه کند. به گفته او این مجوز از طریق قطعنامه سازمان ملل یا انعقاد یک توافق بین‌المللی صادر خواهد شد.

در ادامه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: «نیروی تثبیت‌کننده در غزه به زودی مستقر خواهد شد. قطر در صورت نیاز نیرو‌های حافظ صلح را به غزه اعزام خواهد کرد».

 با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه مدعی شد که «اسرائیل سیاست امنیتی خود و اینکه با کدام نیرو‌های خارجی همکاری کند را تعیین خواهد کرد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: مالزی ، نیروی حافظ صلح ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
ورود تجهیزات سنگین مصری برای جستجوی اجساد اسرا در غزه
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
ممنوعیت پذیرش اتباع خودمعرف در اردوگاه سفید سنگ
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
دومین پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو حرکت می‌کرد، سرنگون شد
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
آخرین اخبار
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور
دومین پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو حرکت می‌کرد، سرنگون شد
ممنوعیت پذیرش اتباع خودمعرف در اردوگاه سفید سنگ
صلیب سرخ و امدادگران مصری برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد غزه شدند
بازی با بمبی که تصور می‌شد اسباب‌بازی است، دست کودک فلسطینی را از او گرفت
به نام آتش‌بس، به کام اشغال؛ دست درازی رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد
آغاز کارزار جدید واکسیناسیون فلج اطفال در پکتیکا
استقبال تهران از آتش بس افغانستان و پاکستان
دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
حضور مقامات طالبان در نشست اکو؛ هیاتی از طالبان عازم تهران شد
ایرلند رئیس‌جمهوری مستقل و طرفدار فلسطین برگزید
کرملین: صحبت در مورد لغو نشست پوتین و ترامپ اشتباه است
آماده‌باش ۱۸ هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت سفر ترامپ به توکیو
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
جهاد اسلامی: ادعای اسرائیل درباره عملیات قریب الوقوع «دروغ و افترا» است
دو کشته در آتش‌سوزی خط لوله در میدان نفتی زبیر عراق
اسرائیل مدعی ترور فرمانده حزب الله شد
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند