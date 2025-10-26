باشگاه پرسپولیس رسماً از اتمام همکاری با وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند وحید هاشمیان، اعلام می‌دارد همکاری این مربی با تیم فوتبال پرسپولیس پس از جمع‌بندی‌های فنی و مدیریتی به پایان رسیده است.

باشگاه پرسپولیس در مسیر اجرای سیاست‌های توسعه فنی و برنامه‌ریزی برای آینده، تصمیم به ایجاد تغییراتی در ساختار کادر فنی گرفت؛ تصمیمی که با احترام کامل به جایگاه و شخصیت حرفه‌ای آقای هاشمیان اتخاذ شد و در نهایت به پایان همکاری دو طرف انجامید.

باشگاه پرسپولیس از همکاری صادقانه وحید هاشمیان در دوره حضورش صمیمانه تقدیر می‌کند و برای این مربی شایسته فوتبال ایران آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.

