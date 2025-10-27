باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -

صادق ورمزیار پیشکسوت تیم فوتبال استقلال اظهار کرد: واقعا حضور مربی در کنار خط خیلی تأثیرگذار هست. یک مربی می‌تواند تیمش را در لب خط تهییج کرده و خیلی راحت با بازیکنانش و دستیارانش صحبت کند. ساپینتو توانایی خود را در لب خط نشان داد و حضورش روی نیمکت به ثبات تیمی استقلال کمک کرد و همین مسئله باعث شد که ساپینتو بتواند تیمش را از بحران خارج کند. استقلال ۵، ۶ هفته نتیجه نمی‌گرفت، در حالی که این تیم را با مبالغ بالا بستند و خیلی خوب برای این تیم سرمایه گذاری کردند. به هر حال عدم نتیجه گیری تیم یک مقدار استرس به بازیکنان وارد کرد. به نظرم استرس نتیجه نگرفتن در تک تک بازیکنان، کادر فنی و حتی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دیده می‌شد.

ورمزیار درباره اینکه تبعات دیر بسته شدن استقلال و تاثیر آن در نتایج این تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ گفت: به هر حال تیم استقلال باید یک ماه و نیم قبل از مسابقات بسته می‌شد تا بدنسازی خوب و هماهنگی بین بازیکنان صورت می‌گرفت. متاسفانه استقلال پیش فصل را از دست داد و با عجله رفتن تیم به اردوی ترکیه و از دست دادن چند بازیکن به علت مصدومیت از جمله تبعات دیر بسته شدن این تیم بود. خدا را شکر استقلال در بازی با مس رفسنجان شکل خوبی گرفت و بعد از آن برد برابر الوحدات باعث شد که تیم تا حدودی از بحران خارج شود.

پیشکسوت استقلال درباره ارزیابی اش از بازی استقلال و فجر شهید سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال گفت: تیم پیروز قربانی جنگجو است و این تیم در نیمه اول خیلی خوب جنگید و به خوبی فشار بر روی استقلال آورد. به نظرم از زمانی که صالح حردانی به سمت راست آمد و زوج خوبی با آسانی تشکیل داد، وضعیت استقلال در خط حمله خوب شد. آسانی در آن جای زمین به تنهایی کار نمی‌کند، اما الان می‌بینیم که او به راحتی به عمق حریف می‌رود. همچنین صالح حردانی، چون در روی خط کار می‌کند خیلی خوب برمی گرددو دیگر استقلال از پشت غافلگیر نمی‌شود. زمانی که رامین رضاییان بازی می‌کرد، او به داخل محوطه جریمه حریف می‌رفت و این بازیکن به همراه آسانی نمی‌توانستند به عقب برگردند.همین عدم برگشت رضاییان به عقب بیشترین ضربات را به استقلال وارد می‌کرد.

او درباره اینکه نیمکت نشینی رامین رضاییان باعث نمی‌شود، تیم استقلال بهم بریزد،گفت: همه ما متعهد به استقلال هستیم و هر جایی که مربی صلاح می‌داند باید انجام وظیفه کنیم. ضمن اینکه بازیکن روی نیمکت و یا هر جای زمین باشد، باید به دستورات مربی گوش بدهد.همچنین حضور گودرزی یک مقدار بار دفاعی استقلال را خوب کرد. جایی که کوشکی دارد آن جلو خیلی خوب بازی می‌کند؛ بازیکن ریز نقش که یک در میان یک را به خوبی برمی دارد و به خوبی در باکس حریف می‌رود. ابوالفضل جلالی که آن جا بازی می‌کرد یک مقدار رو به جلو بود و معضل تیم استقلال می‌شد. اما الان بار دفاعی گودرزی از حمله اش بهتر است.

ورمزیار درباره اینکه گودرزی می‌تواند در آینده دفاع چپ تیم ملی فوتبال ایران باشد، گفت: گودرزی از زمانی که در تیم شمس آذر بود گزینه خوبی هم برای تیم ملی و هم برای استقلال بود، اما وقتی به سپاهان رفت نتوانست خودش را در این تیم وفق بدهد، اما در اینجا توانست یک مقدار شکل بازی اش را به استقلال و طرفداران تحمیل کند.

او درباره اینکه اتفاق خوبی که برای استقلال افتاد مصدومیت روزبه چشمی باعث شد که رزاقی نیا جایگزین خوبی برای او در خط هافبک باشد، گفت: رزاقی نیا یک جوان جویای نام است. کسی که خودش را به تیم استقلال تحمیل کرد و بدون شک جای بسیار خوبی برای خودش در خط هافبک پیدا کرده است. رزاقی نیا در بازی با مس رفسنجان صد درصد پاس صحیح داشته است. او به خوبی در ضد حملات جلوی دفاع‌های استقلال را گرفته است و هر بازیکنی به زمین استقلال می‌آید اول به رزاقی نیا برخورد می‌کند و بعد از آن رد می‌شود. این در حالی است که استقلال در هفته‌های ابتدایی بالای ۸ بار موقعیت تک به تک به حریفان خود داد و این معضلی بود که الان رزاقی نیا به خوبی آن منطقه را پوشش داده و توپ پخش می‌کند. به هر حال این هنر خیلی خوبی هست که امیدوارم همین طوری این بازیکن سالم تمرین و زندگی کند تا سال‌های سال به استقلال و تیم ملی بتواند کمک کند. به نظرم رزاقی نیا می‌تواند جای بازیکن بالای ۳۰ سال را در آن پست بگیرد و حرفی برای گفتن داشته باشد.

ورمزیار درباره اینکه استقلال هنوز در خط دفاع مشکلاتی را دارد، گفت: این مشکل از اول فصل وجود داشت، اما آشورماتوف با آمدنش یک مقدار به خط دفاع نظم داد. او از سرعت و اعتماد به نفسش بهره برد و بازیسازی را از عقب شروع کرد. در کنار او هم سامان فلاح دارد کار می‌کند. در شرایط فعلی آشورماتوف دارد خوب کار می‌کند و امیدوارم این روند برای استقلال به همین صورت باشد. به نظرم آشورماتوف دارد جور خط دفاعی را می‌کشد. سامان فلاح جوان است و امیدوارم اعتماد به نفس خود را پیدا کند و سال‌های سال در آن پست کار کند. منتهی کادر فنی الان باید از آشورماتوف بهترین استفاده را کند، چون تجربه لازم را دارد و می‌تواند روند خوبش را به تدریج به دست آورد. در زمانی که مهاجمان حریف سرعتی هستند باید رزاقی نیا به مدافعان کمک کند و پوشش بدهد.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه ترکیب روزبه چشمی با اندونگ را قبول دارد و یا ترکیب روزبه چشمی و رزاقی نیا را می‌پسندد، بیان کرد: رزاقی نیا دارد خوب کار می‌کند و یکی دیگر از بازیکنان باید در کنار رزاقی نیا قرار بگیرد تا به استقلال کمک کنند.البته الان رزاقی نیا به تنهایی دارد در خط هافبک خوب کار می‌کند و بار حمله استقلال را به همراه مهران احمدی و منیر الحدادی خوب به دوش می‌کشند.

او درباره اینکه به نظر می‌رسد مهاجمان استقلال تا حدودی تحت فشار هستند، گفت: به نظرم کوشکی، آسانی، منیر الحدادی و مهران احمدی یک مقدار از آن فشار درآمدند. ما باید به سحر خیزان اعتماد کنیم، چون بازیکن امید ما هست و حالا حالا‌ها جا دارد برای ما در خط حمله بازی کند، اما نباید به او استرس وارد کنیم. هر جا دیدیم که او استرس دارد باید به او استراحت بدهیم. به نظرم پنالتی دادن به سحرخیزان در بازی با فجر شهید سپاسی خیلی خوب بود. من دیدم که آسانی سعی کرد که سحرخیزان از فشار خارج شود و بازیکنان باتجربه می‌توانند به جوان‌ها کمک کنند. سحرخیزان سرعت و قد خوبی دارد و یک مقدار اگر با آرامش کار کند می‌تواند به خودش و تیم استقلال کمک کند.