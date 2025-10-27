یک مقام کره جنوبی با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در سفرش به شرق آسیا، این شایعات را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اوه هیون-جو، معاون مدیر امنیت ملی در دفتر رئیس جمهور کره جنوبی، احتمال برگزاری قریب‌الوقوع نشست بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، را رد کرد. این در حالی است که گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره احتمال دیدار در جریان سفر آتی ترامپ به شرق آسیا وجود داشت.

این مقام کره‌ای به خبرنگاران در سئول گفت که اطلاعات ملموسی درباره هیچ گونه آمادگی برای چنین دیداری ندارد و اشاره کرد که کشورش با دقت تحرکات مربوط به روابط واشنگتن و پیونگ‌یانگ را دنبال می‌کند.

اظهارات او پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر گفته بود ۱۰۰ درصد مایل به ملاقات با کیم جونگ اون است، اگر این دیدار در راستای منافع ایالات متحده و صلح در منطقه باشد، او افزود که  با وجود اختلافات قبلی، رابطه شخصی خوبی با کیم دارد .

سئول تاکید می‌کند که هرگونه گفتگوی جدید بین دو طرف باید منافع امنیتی کره جنوبی را در نظر بگیرد. شایان ذکر است که ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد لغو تحریم‌ها و تلاش برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی نتوانست با پیونگ یانگ به توافق برسد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ترامپ و کیم جونگ اون ، رهبر کره شمالی
