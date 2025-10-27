فرماندار استان بلگورود تائید کرد که در حملات روز گذشته اوکراین جمعا ۲۴ غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار استان بلگورود روسیه اعلام کرد که حملات نیرو‌های اوکراینی در روز یکشنبه، به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲۳ نفر دیگر در این استان واقع در جنوب غربی روسیه، در نزدیکی مرز اوکراین، منجر شده است.

شایان ذکر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته هشدار داده بود که مسکو هرگز تحت فشار ایالات متحده یا هیچ قدرت خارجی دیگری قرار نخواهد گرفت و به هرگونه حمله نظامی در عمق خاک روسیه «پاسخ کوبنده» خواهد داد.

وی همچنین روز یکشنبه)در جریان بازدید از مرکز فرماندهی ستاد مشترک نیرو‌های مسلح روسیه و آزمایش موشک کروز «بورویستنیک»، گفت که نیرو‌ها و توان هسته‌ای کشورش به‌روزترین و پیشرفته‌ترین در جهان است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود با پوتین را «لغو» کرده است، زیرا احساس می‌کند که به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. اما در عین حال گفته بود که «ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد.»

منبع: کانال تلگرامی اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله به روسیه
خبرهای مرتبط
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
بررسی نقش اروپا در شعله‌ور سازی بحران اوکراین؛
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
مقام وزارت خارجه روسیه:
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
دولت ونزوئلا تحریک نظامی در دریای کارائیب را محکوم کرد
کره جنوبی دیدار قریب الوقوع ترامپ و رهبر کره شمالی را رد کرد
تلفات در حملات اوکراین به بلگورود روسیه: ۱ کشته و ۲۳ زخمی
آخرین اخبار
تلفات در حملات اوکراین به بلگورود روسیه: ۱ کشته و ۲۳ زخمی
کره جنوبی دیدار قریب الوقوع ترامپ و رهبر کره شمالی را رد کرد
دولت ونزوئلا تحریک نظامی در دریای کارائیب را محکوم کرد
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور
دومین پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو حرکت می‌کرد، سرنگون شد
ممنوعیت پذیرش اتباع خودمعرف در اردوگاه سفید سنگ
صلیب سرخ و امدادگران مصری برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد غزه شدند
بازی با بمبی که تصور می‌شد اسباب‌بازی است، دست کودک فلسطینی را از او گرفت
به نام آتش‌بس، به کام اشغال؛ دست درازی رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد
آغاز کارزار جدید واکسیناسیون فلج اطفال در پکتیکا
استقبال تهران از آتش بس افغانستان و پاکستان
دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
حضور مقامات طالبان در نشست اکو؛ هیاتی از طالبان عازم تهران شد
ایرلند رئیس‌جمهوری مستقل و طرفدار فلسطین برگزید
کرملین: صحبت در مورد لغو نشست پوتین و ترامپ اشتباه است
آماده‌باش ۱۸ هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت سفر ترامپ به توکیو
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
جهاد اسلامی: ادعای اسرائیل درباره عملیات قریب الوقوع «دروغ و افترا» است
دو کشته در آتش‌سوزی خط لوله در میدان نفتی زبیر عراق
اسرائیل مدعی ترور فرمانده حزب الله شد
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر