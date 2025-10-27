فرماندار استان بلگورود تائید کرد که در حملات روز گذشته اوکراین جمعا ۲۴ غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار استان بلگورود روسیه اعلام کرد که حملات نیرو‌های اوکراینی در روز یکشنبه، به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲۳ نفر دیگر در این استان واقع در جنوب غربی روسیه، در نزدیکی مرز اوکراین، منجر شده است.

شایان ذکر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته هشدار داده بود که مسکو هرگز تحت فشار ایالات متحده یا هیچ قدرت خارجی دیگری قرار نخواهد گرفت و به هرگونه حمله نظامی در عمق خاک روسیه «پاسخ کوبنده» خواهد داد.

وی همچنین روز یکشنبه)در جریان بازدید از مرکز فرماندهی ستاد مشترک نیرو‌های مسلح روسیه و آزمایش موشک کروز «بورویستنیک»، گفت که نیرو‌ها و توان هسته‌ای کشورش به‌روزترین و پیشرفته‌ترین در جهان است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود با پوتین را «لغو» کرده است، زیرا احساس می‌کند که به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. اما در عین حال گفته بود که «ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد.»

منبع: کانال تلگرامی اسپوتنیک