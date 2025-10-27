باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در نشست مشترکی با رئیس شورای عالی فرهنگی، با بیان اینکه بنیاد مسکن با فرمان امام راحل (ره) و با هدف تأمین مسکن محرومان سراسر کشور پس از پیروزی انقلاب تشکیل شد، گفت: از بدو تأسیس تاکنون، تمام تلاش این نهاد در همان مسیر و با همان هدف متمرکز بوده است.

وی افزود: تقریباً تمام فعالیت‌های بنیاد مسکن با محوریت حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها در مناطق روستایی کشور متمرکز است؛ چراکه روستاییان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

خواجه‌دلویی گفت: در شهرها نیز بنیاد مسکن با همین رویکرد و هدف‌گذاری، اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. فعالیت‌های بنیاد در حوزه‌های مختلف مسکن، همگی با هدف کمک به اقشار هدف و تسهیل دسترسی آنان به سرپناه ایمن و مناسب دنبال می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: یکی از برنامه‌های مهم و ماندگار این نهاد، طرح نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی است که از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. این طرح به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی، با هدف ایمن‌سازی بافت‌های روستایی در برابر حوادث طبیعی اجرا می‌شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در دستور کار نوسازی و مقاوم‌سازی قرار دارد. این روند به صورت مستمر ادامه یافته و در برخی سال‌ها بسته به شرایط و عملکرد نظام بانکی، تعداد واحدهای نوسازی‌شده کمتر یا بیشتر بوده است.

خواجه‌دلویی افزود: مدل اجرای این طرح به گونه‌ای است که بنیاد مسکن، بررسی‌های لازم را در روستاها انجام داده و در هماهنگی با بانک‌های عامل که طرف توافق بنیاد هستند، افراد واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات معرفی می‌کند. این تسهیلات عمدتاً قرض‌الحسنه بوده و بنیاد مسکن نیز خدمات فنی و مهندسی و نظارت فنی بر ساخت‌وسازها را ارائه می‌دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این فرآیند، روستاییان خود به ساخت واحدهای مسکونی اقدام می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که واحدهای غیرمقاوم موجود تخریب و نوسازی شده یا در صورت وجود زمین مناسب، ساخت واحد جدید در همان زمین انجام می‌گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: تاکنون حدود سه میلیون واحد مسکونی روستایی در سراسر کشور نوسازی شده است. در سال جاری نیز ساخت و نوسازی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در برنامه بنیاد مسکن قرار دارد که از این تعداد، ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نوسازی می‌شود.

خواجه‌دلویی گفت: اضافه شدن شهرهای کوچک به این طرح از اقدامات جدید بنیاد مسکن به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، وقوع زلزله حتی با شدت‌های کم، خسارات جانی و مالی قابل توجهی در کشور به‌ویژه در مناطق روستایی به‌جا می‌گذاشت، اما امروز با اجرای طرح نوسازی و مقاوم‌سازی، میزان تلفات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

رئیس بنیاد مسکن افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تاکنون حدود ۵۵ درصد از واحدهای مسکونی روستایی کشور با اعتبار ۱۲۲ همت مقاوم‌سازی شده‌اند و این روند با جدیت ادامه دارد تا در چند سال آینده همه روستاهای کشور از واحدهای ایمن و مقاوم برخوردار شوند.

وی گفت: یکی از بخش‌های مهم فعالیت بنیاد، مشارکت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. این طرح از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دار کردن دهک‌های کم‌درآمد و حمایتی مطرح شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت نقش نظام بانکی در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن گفت: حضور مؤثر بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها بسیار حیاتی است و بدون همکاری نظام بانکی، سرعت اجرای برنامه کاهش می‌یابد.

خواجه‌دلویی افزود: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها برای دهک‌های یک تا چهار جامعه و اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی شده است و بنیاد مسکن در کنار سایر دستگاه‌های حمایتی، به اجرای دقیق این بخش از برنامه توجه ویژه دارد.

وی اظهار کرد: در قالب طرح امداد حضرت امام (ره) نیز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال اجراست. در این طرح، زمین مورد نیاز از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین می‌شود و بنیاد مسکن مسئولیت مدیریت ساخت را بر عهده دارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بخشی از منابع مالی این طرح از محل حساب حضرت امام (ره) تأمین شده و به صورت بلاعوض به متقاضیان پرداخت می‌شود. همچنین بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی کشور نیز در اجرای این طرح مشارکت دارندد.