باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش رسانه‌های محلی، حزب سیاسی خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۵ این کشور پیروزی خود را قطعی کرد.

با شمارش ۹۲ درصد آرا، حزب La Libertad Avanza (LLA) میلی ۴۱ درصد آرا را به دست آورد و به رئیس جمهور اجازه داد تا قدرت وتوی خود را حفظ کند و بیش از دو برابر تعداد نمایندگان حزب خود در کنگره را به دست آورد، در حالی که حداقل یک سوم کرسی‌های هر دو مجلس را به دست آورد.

این نتایج که برای میلی که رتبه‌بندی‌هایش در نظرسنجی‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته بود، مایه آسودگی خاطر است احتمالاً دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را نیز خوشحال خواهد کرد، زیرا دولت او پس از ارائه کمک مالی سنگین به آرژانتین با انتقاد مواجه شده بود.

تحلیلگران گفتند که این نمایش قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند نشان‌دهنده ترس از آشفتگی اقتصادی مجدد در صورت کنار گذاشتن سیاست‌های ریاضتی میلی باشد.

میلی پس از نتایج، پیروزمندانه در مقابل جمعی از هوادارانش در هتلی در بوئنوس آیرس صحبت کرد و گفت: «آرژانتینی‌ها نشان دادند که نمی‌خواهند به مدل شکست بازگردند.»

گوستاوو کوردوبا، مدیر شرکت نظرسنجی زوبان کوردوبا آرژانتین گفت که از نمایش میلی شگفت‌زده شده و فکر می‌کند که این نشان‌دهنده نگرانی در مورد تکرار بالقوه بحران‌های اقتصادی دولت‌های گذشته است.

او گفت: «بسیاری از مردم مایل بودند به دولت فرصت دیگری بدهند. خواهیم دید که جامعه آرژانتین چقدر به دولت آرژانتین زمان می‌دهد. اما این پیروزی غیرقابل اعتراض و غیرقابل انکار است.»

کوردوبا گفت که به نظر می‌رسد دولت میلی یک سوم کرسی‌های مورد نیاز خود را در مجلس نمایندگان برای جلوگیری از لغو هرگونه وتوی ریاست جمهوری در آینده توسط کنگره به دست آورده است. در چند ماه گذشته، مخالفان چندین وتوی میلی در مورد لوایح بودجه را که به گفته او تعادل مالی کشور را تهدید می‌کرد، لغو کرده بودند.

سرمایه‌گذاران خارجی از توانایی دولت در کاهش قابل توجه تورم ماهانه از ۱۲.۸٪ قبل از مراسم تحلیف میلی به ۲.۱٪ در ماه گذشته، در عین حال دستیابی به مازاد مالی و اجرای اقدامات گسترده مقررات‌زدایی، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. دولت ترامپ برای حمایت از میلی، کمک مالی به ارزش بالقوه ۴۰ میلیارد دلار، شامل یک سوآپ ارزی ۲۰ میلیارد دلاری که قبلاً امضا شده و تسهیلات سرمایه‌گذاری بدهی ۲۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، ارائه داد.

طبق نتایج رسمی، حزب رئیس جمهور، لا لیبرتاد آوانزا، ۴۱.۵ درصد آرا را در استان بوئنوس آیرس در مقایسه با ۴۰.۸ درصد آرا برای ائتلاف پرونیست‌ها به دست آورد. این استان مدت‌هاست که یک دژ سیاسی برای پرونیست‌ها بوده است که نشان‌دهنده یک تغییر سیاسی چشمگیر و بازگشت بزرگ میلی از انتخابات کنگره بوئنوس آیرس در ماه سپتامبر است.

طبق آمار دولتی، لا لیبرتاد آوانزا در سطح ملی ۶۴ کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورد که از ۳۷ کرسی افزایش یافته است. نیمی از مجلس نمایندگان سفلی آرژانتین یا ۱۲۷ کرسی و همچنین یک سوم سنا یا ۲۴ کرسی، در انتخابات میان‌دوره‌ای به رقابت پرداختند. جنبش اپوزیسیون پرونیست بزرگترین اقلیت را در هر دو مجلس در اختیار داشت و حزب نسبتاً جدید میلی را تحت الشعاع قرار داد.

منبع: رویترز