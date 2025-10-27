باشگاه خبرنگاران جوان - سعید جلیلی شامگاه یکشنبه در ادامه سفر به گناباد و در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این شهرستان با عنوان «بدون روتوش درباره رؤیای ایرانی» اظهار کرد: دولتی که با انتخاب حداکثری سر کار میآید، دولت همه مردم است و همگان باید به نوبه خود برای موفقیت آن تلاش کنند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: مسؤولیت اجتماعی آن است که اگر دولت کار خوبی انجام میدهد آن را تأیید کنیم و اگر در جایی در عرصههای اقتصادی، منطقهای و غیره درست عمل نکرد با ارائه راهکار کمک کار دولت برای رفع آن خطا باشیم.
وی اضافه کرد: هنر کشورداری و دیپلماسی رشد و ارتقا اقتصادی و سرمایه است و تنها صرف این منابع مالی برای انجام فعالیتها نیست، بلکه باید با شیوههای گوناگون و بهره گیری از ظرفیتهای موجود منابع اعتباری و سرمایهای را افزایش داد.
جلیلی گفت: این درست نیست که عنوان شود به اندازه منابع مالی و اعتباری باید تولید و کار کرد، بلکه هنر اصلی آن است که با استفاده از ظرفیتهایی مانند انرژی، ترانزیت و غیره توان ارزآوری و صادرات منابع مالی را افزایش داد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه پیشرفت کشور در عرصههای مختلف و از جمله اقتصادی تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است، تصریح کرد: لازمه رشد جامعه تأمین عدالت است، زمانی که آحاد مردم از عدالت شادمان و برخوردار شوند در بخشهای مختلف مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: رئیس جمهور در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور رشد سه و نیم درصدی را برای اقتصاد تعیین کرده بودند، این در حالی است که این رشد جوابگوی توسعه و رونق اقتصادی کشور نیست و باید به رشد هشت درصدی دست یابیم.
جلیلی غنی سازی هستهای را از نیازهای مهم کشور دانست و گفت: درمان یک میلیون نفر بیمار در کشور متکی به دستیابی کشور به غنی سازی هستهای است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: دشمنان و رژیم صهیونیستی و آمریکا که از دستیابی کشورمان به این حق مسلم واهمه داشتند، با حمله به کشورمان و شهادت تعدادی از اساتید دانشگاه سعی میکردند که جلوی پیشرفت کشورمان را بگیرند ولی به اهداف خود نرسیدند و ایران همچنان در مسیر پیشرفت قدم بر میدارد.
