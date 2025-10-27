باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز، یک مورد حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به سمت تهران، نرسیده به چهارراه ایرانخودرو به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که دو ایستگاه آتشنشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: در محل مشاهده شد دو دستگاه اتوبوس متعلق به سرویس جابهجایی پرسنل کارخانهها و شرکتهای همان محدوده با هم برخورد کردهاند. یکی از اتوبوسها بدون سرنشین بود و فقط راننده داشت، اما اتوبوس دوم که از پشت برخورد کرده بود، ۱۶ نفر مصدوم داشت که شامل ۹ خانم و ۷ آقا بودند.
ملکی افزود: راننده اتوبوسی که از پشت برخورد کرده بود، به دلیل خسارت شدید واردشده به قسمت جلوی خودرو، در کابین خود محبوس شده بود که آتشنشانان او را رهاسازی کردند. تمامی مصدومان برای رسیدگی بیشتر تحویل عوامل اورژانس داده شدند.
سخنگوی آتشنشانی تهران گفت: درصد مصدومیت افراد متفاوت بود. خودروها به محل امن منتقل و محل حادثه برای بررسی به عوامل راهور تحویل داده شد. آتشنشانان نیز تا دقایقی دیگر به ایستگاههای خود مراجعت میکنند.