سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از تصادف دو دستگاه اتوبوس سرویس در جاده مخصوص کرج - تهران و مصدومیت ۱۶ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز، یک مورد حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به سمت تهران، نرسیده به چهارراه ایران‌خودرو به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که دو ایستگاه آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در محل مشاهده شد دو دستگاه اتوبوس متعلق به سرویس جابه‌جایی پرسنل کارخانه‌ها و شرکت‌های همان محدوده با هم برخورد کرده‌اند. یکی از اتوبوس‌ها بدون سرنشین بود و فقط راننده داشت، اما اتوبوس دوم که از پشت برخورد کرده بود، ۱۶ نفر مصدوم داشت که شامل ۹ خانم و ۷ آقا بودند.

ملکی افزود: راننده اتوبوسی که از پشت برخورد کرده بود، به دلیل خسارت شدید واردشده به قسمت جلوی خودرو، در کابین خود محبوس شده بود که آتش‌نشانان او را رهاسازی کردند. تمامی مصدومان برای رسیدگی بیشتر تحویل عوامل اورژانس داده شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: درصد مصدومیت افراد متفاوت بود. خودرو‌ها به محل امن منتقل و محل حادثه برای بررسی به عوامل راهور تحویل داده شد. آتش‌نشانان نیز تا دقایقی دیگر به ایستگاه‌های خود مراجعت می‌کنند.

برچسب ها: تصادف ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
سخنگوی آتش‌نشانی تهران خبرداد؛
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
۴ بیمارستان پایتخت در لیست ساختمان‌های ناایمن
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
آغاز به کار رسمی «مرکز رصد و کنترل خدمات شهری»؛
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
آخرین اخبار
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در هسته مرکزی شهر، شامل چه مناطقی است؟ + فیلم
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
۷۰ درصد آثار هنرمندان معلول به فروش رسیده است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان تهران/ خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است
انصاری: عدالت اقلیمی با دسترسی برابر به منابع محقق می‌شود
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین
بازدید رئیس مجلس از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
هلال احمر در کنار جامعه اوتیسم/ سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟