باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- علیرضا وحیدزاده گفت: با رایزنیهای صورت پذیرفته و برنامه ریزیهای انجام شده، برای دومین سال متوالی کرمان به عنوان میزبان جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت انتخاب شدو هفتمین جشنواره منطقهای تئاترافراد دارای معلولیت «کویر» یکم تا چهارم دی ماه درکرمان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری موفق ششمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت در آذرپارسال در کرمان افزود: بهزیستی در خصوص فعالیتهای خود در زمینه ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی به معلولین و تلاش در جهت ارتقا سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه، با توجه به اهداف تربیتی و آموزشی هنر نمایش و نقش مؤثر و ارزشمند آن در توانمند سازی افراد دارای معلولیت و کارکرد اجتماعی آن بویژه در ارتقاء سطح آگاهی عمومی، انتقال مفاهیم به مخاطبین با تاکید برتغییر نگرش جامعه، پیشگیری از گسترش فرهنگ ناتوانی و ایجاد ارتباطی هماهنگ، تأثیرگذار، متقابل و پویا، جشنوارههای منطقهای تئاتر معلولین را به صورت سالانه برای افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، اختلالات بینایی، اختلالات شنوایی، سالمندان و بیماران روانی مزمن به منظور دستیابی به تئاتری قابل دسترس برای همگان، بدوراز تفاوتها و محدودیتهای فیزیکی و بیانی درقالب ۶ منطقهی کویر، کاسپین، طلوع، زاگرس، آفتاب و خلیج فارس دراستانهای کشور طراحی و برنامه ریزی شده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: در همین راستا ششمین جشنواره منطقهای کویر طی امسال با حضور استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی در تاریخ یکم تا چهارم دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بچههای دارای معلولیت کرمان همواره در حوزه تئاتر جزو سرآمدان کشور بودهاند گفت: این جشنواره در چهار بخش صحنهای (بزرگسال)؛ خیابانی ومحیطی؛ کودک و نوجوان؛ مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار میگردد و در کنار آن نیز برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی را نیز با حضور اساتید مطرح کشوری و استانی خواهیم داشت.
وحیدزاده از برگزاری کارگاههای توانمندسازی به صورت جنبی در حین برگزاری جشنواره به منظور تقویت و ارتقاء شرکتکنندگان در جشنواره تئاتر معلولین به عنوان یک ابزار موثر برای ایجاد تجربههای نوین خبرداد و افزود: ارائه مشاورههای مذهبی خانواده برای شرکتکنندگان در جشنواره تئاتر معلولین به منظور ارتقاء روحیه و ارتباط معنوی شرکتکنندگان و خانوادههایشان و ارائه آموزشهایی در زمینه اصول و ارزشهای دینی مرتبط با خانواده و نقش آن در تقویت ارتباطات و زندگی روزمره، برگزاری مسابقات جنبی در زمینههای مختلف هنری و وفرهنگی و ... برای مخاطبین جشنواره در نظر گرفته شده است؛ و البته در راستای تبیین دستاوردها و پیشرفتهای مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور برگزاری اردوهای کوتاه مدت بازدید از مراکز پژوهشی و علمی، صنایع پیشرفته و تولید، مراکز توسعه اجتماعی و ... جهت شرکت کنندگان در جشنواره نیز از بخشهای دیگر این جشنواره است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نفر از استانهای منطقه کویرمیهمان دیار کریمان خواهند بود، از مردم و مسئولین ذیربط خواست تا برای بهتر برگزار شدن این جشنواره با بهزیستی همکاری لازم را داشته باشند.