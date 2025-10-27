عقب‌نشینی اخیر جنگجویان «پ. ک. ک» از ترکیه، می‌تواند گامی کلیدی در راستای انحلال کامل فعالیت‌های این حزب در سوریه و شمال عراق باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه ترکیه‌ای «حرییت» احتمال داد که عقب‌نشینی مبارزان «حزب کارگران کردستان» (پ. ک. ک) از ترکیه، مقدمه‌ای برای پایان دادن کامل به فعالیت‌های این حزب در سوریه و عراق باشد.

عبدالقادر صیلفی، نویسنده این روزنامه، اشاره کرد که این روند که تحت نظارت سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت مدیریت می‌شود، شامل مراحل آتی مانند تخلیه پایگاه‌های پ. ک. ک در شمال عراق و انحلال رسمی حزب است.

صیلفی افزود: «مرحله اول، یعنی توقف فعالیت در ترکیه و خروج نیروها، عملاً انجام شده است»، و اظهار داشت که اعلامیه اخیر پ. ک. ک (مبنی بر انحلال خود) به این روند شتاب بیشتری می‌بخشد.

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که پ. ک. ک ماه مه گذشته، در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود (که از سال ۱۹۹۹ در حبس است)، انحلال خود را اعلام کرد. همچنین حدود ۳۰ مبارز این حزب، ماه ژوئیه گذشته در سلیمانیه سلاح‌های خود را سوزاندند؛ اقدامی که آنکارا امیدوار است به درگیری‌های بیش از ۴۰ ساله پایان دهد.

با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشدار داده است که اگر این حزب مانع روند صلح شود، عملیات نظامی از سر گرفته خواهد شد.

منبع: آر تی

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
به نظرمیاداردوغان حالیش نیست که تهدید این نیروها میتواند باعث شعله ورشدن احساساتشون وشروع حرکتها واتحادجدیدشون بشه
