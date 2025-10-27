مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری جشن ولادت حضرت زینب (س) و آیین گرامیداشت روز پرستار با عنوان «نبض مهربانی» در فرهنگسرای بهمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار گفت: این مناسبت یادآور فداکاری‌ها و ایثارگری‌های زنان و مردان شریف جامعه پرستاری ایران در عرصه‌های دفاع از سلامت و دفاع از میهن اسلامی است.

وی اظهار کرد: به همین مناسبت، آیین تجلیل از جمعی از پرستاران ایثارگر در سه حوزه‌ی مهم، شامل پرستاران فعال در نبرد قهرمانانه ۱۲روزه، دوران همه‌گیری کرونا، مادران و همسران جانبازان سرافراز مدافع حرم و دفاع مقدس، و همچنین پرستاران نمونه از تعدادی از بیمارستان‌های تهران با عنوان «نبض مهربانی» برگزار می‌شود.

زیبایی‌نژاد افزود: این رویداد به همت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و با مشارکت شهرداری منطقه ۱۶، روز میلاد حضرت زینب (س) و هم‌زمان با روز پرستار در تالار آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، از جمله اجرای سرود، نماهنگ‌های ویژه پرستاران، سخنرانی دکتر سعید عزیزی، و بخش‌های نمایشی و آیینی از جمله بخش‌های این مراسم است که با اجرای مژده لواسانی همراه خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه پرستاری، نماد صبر، فداکاری و مهربانی در جامعه ماست و برگزاری چنین آیین‌هایی گامی در جهت پاسداشت جایگاه والای این قشر شریف و انتقال ارزش‌های ایثار، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی به نسل جوان است.