باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، اظهار داشت: ما در اثر شرایطی که رخ داد (احتمالاً اشاره به تحولات منطقه‌ای یا داخلی)، بورس به واسطه انتظارات منفی شکل گرفته، روند نزولی را تجربه کرد.

وی ادامه داد: در این شرایط، زمانی که دیدیم لازم است، وارد عمل شدیم و حمایتی را انجام دادیم. بعد از آن، به آرامی بازار برگشت و با تدابیری که بازار صندوق تثبیت در پیش گرفت، خوشبختانه وضعیت بهبود پیدا کرد.

وی افزود: تمام هزینه‌هایی که به طور تقریبی صورت گرفت، در حال بازگشت است؛ با تدابیری که اتخاذ شد و با انجام هزینه‌ای اندک، هم هزینه‌ها جبران شد و هم بازار به حالت طبیعی خود بازگشت.

او بیان کرد: من بسیار امیدوارم که با توجه به سیاست‌های جدیدی که در خصوص بازار بورس و ابزارهای جدیدی که در حال ارائه آن‌ها هستیم، شاهد تعمیق بیشتری باشیم.

وی افزود: در حال حاضر، ما شاهد ورود مقدار قابل توجهی منابع به بازار بوده‌ایم که این خبر خوشحال‌کننده‌ای است. امیدواریم سازمان بورس آمار دقیق این منابع را خدمت شما ارائه کند.