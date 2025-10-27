وزیر راه و شهرسازی در ساری، گفت: ساخت مسکن از سوی دولت باید با کیفیت و در شان مردم کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح عمرانی ساری با بیان این که، ساخت مسکن از سوی دولت باید با کیفیت و در شان مردم کشور باشد، گفت: مسوولان ملی و استانی برای رفع دغدغه‌ها در حوزه زیرساختی و عمرانی متعهد هستند.

او با اشاره به ورود سالانه میلیون‌ها مسافر و گردشگر به این استان، افزود: دیار علویان به جمعیت میلیونی کشور خدمات ارایه می‌دهد در حالی که از زیرساخت‌های توسعه‌ای مناسبی برخوردار نیست.

صادق گفت: با توجه به اینکه مازندران در طول سال میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور است، اما در بخش مسکن، حمل و نقل و راه با مشکلاتی مواجه است که پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و رفع این مشکل نیازمند توجه و اهتمام بیشتر دولتمردان است.

او به استاندار مازندران گفت که در صورت صلاحدید اگر فکر می‌کنید با تفویض اختیارات کار‌ها بهتر پیش می‌رود، این آمادگی وجود دارد تا نسبت به انجام این مهم اقدام شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در صورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های مازندران، بدون شک این استان در مسیر توسعه و پیشرفت روزافزون قرار خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات نیز رفع خواهد شد.

صادق مالواجرد ادامه داد: دستیابی به این مهم بخشی در قالب تفویض اختیارات و بخشی دیگر نیز نیازمند شناسایی ظرفیت‌ها است که باید در قالب بر نامه ریزی می‌توان در دستیابی به آن نیز امیدوار بود.

وزیر راه و شهرسازی در این سفر یک روزه قرار است از چند طرح حوزه راه‌سازی و مسکن و برخی زیرساخت‌های استان بازدید کند و در نشست شورای مسکن استان حضور یابد.

منبع:ایرنا

