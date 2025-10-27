فرماندار کالیفرنیا و معاون رئیس‌جمهور سابق به طور ضمنی آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گاوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا و کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق به طور ضمنی به احتمال نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا اشاره کردند.

این دو نفر از برجسته‌ترین چهره‌هایی هستند که از صحنه سیاسی کالیفرنیا ظهور کرده‌اند، اما پیش از این هرگز مستقیماً با یکدیگر رودررو نشده‌اند. پیش‌بینی می‌شود رقابت‌های مقدماتی دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۸، که انتظار می‌رود یکی از شدیدترین رقابت‌ها برای کسب نامزدی حزب در دهه‌های اخیر باشد، صحنه رویارویی احتمالی این دو باشد.

نیوسام در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه سی‌بی‌اس نیوز پخش شد، گفت اگر بگوید که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به نامزدی ریاست‌جمهوری فکر نمی‌کند، دروغ گفته است. او افزود: مشتاقم ببینم چه کسی در سال ۲۰۲۸ خود را مطرح می‌کند و چه کسی شایسته آن لحظه خواهد بود.

کامالا هریس، محتاطانه‌تر اظهار نظر کرد و در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی گفت که احتمالا روزی رئیس‌جمهور خواهد شد و اشاره کرد که هنوز کارش تمام نشده است، اما تصمیمی درباره گام بعدی خود نگرفته است.

او ادعا کرد:  من در طول زندگی حرفه‌ای‌ام، زندگی‌ای را در خدمت به دیگران گذرانده‌ام و این بخشی از وجود من است. راه‌های زیادی برای خدمت وجود دارد و من هنوز تصمیم نگرفته‌ام که در آینده، غیر از کاری که اکنون انجام می‌دهم، چه خواهم کرد.

هریس در حال حاضر برای تبلیغ کتاب جدید خود که به مبارزه کوتاه او در سال ۲۰۲۴ علیه ظهور جنبش ماگا (شعار آمریکا) می‌پردازد، در سراسر آمریکا و خارج از آن در حال سفر است. این کتاب به دلیل صراحتش، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است؛ زیرا او در آن به تنش‌های داخلی در حزب دموکرات پرداخته و از برخی چهره‌های برجسته، از جمله خود نیوسام، انتقاد کرده است.

هریس در یکی از بخش‌های کتاب، روایت کرده است که پس از کناره‌گیری جو بایدن، رئیس جمهور سابق، از رقابت‌های ریاست‌جمهوری، تلاش کرده با تعدادی از قانون‌گذاران دموکرات تماس بگیرد. او گفت با نیوسام تماس گرفت که قول داد بعداً پاسخ دهد، اما این کار را نکرد.

نیوسام به دلیل مواضع چالش‌برانگیز خود در برابر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، شناخته شده است و در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مخالف او ظاهر شد و درگیری بین آنها بر سر مسائل مختلفی از جمله بازطراحی حوزه‌های انتخاباتی و استقرار نیرو‌ها در خاک آمریکا بالا گرفت.

منبع: آر تی

