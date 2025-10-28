سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت شیر خام ناشی از وضعیت نامناسب علوفه و بیماری تب برفکی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره وضعیت خرید و قیمت شیر خام از دامداران گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت شیر خام افزایشی بوده بطوریکه حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، عرضه شیر خام ناشی از بیماری تب برفکی کاهش حدود ۱۰ درصدی در کشور داشته است و وضعیت نامناسب علوفه و افزایش صادرات شیر خشک باعث این تغییر و تحول بوده است.

فربد ادامه داد: وضع تولید تحت تاثیر افزایش قیمت شیر خام و کاهش عرضه آن به دلایل بیماری تب برفکی باعث ایجاد تنش در تولید محصولات لبنی شده است.

 سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: افزایش صدور ۳۰ درصدی قیمت شیر خام افزایش قیمت لبنیات را در پی خواهد داشت و بیم آن می‌رود که کاهش سرانه مصرف بیشتری در انتظار ما باشد.

Iran (Islamic Republic of)
علیرضا د
۱۵:۴۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
سالها پیش اواخر دولت روحانی دامها حتی دامهای مولد به بهانه نبود نهاده ها ذبح یا به کشورهای عربی فروخته میشدند.
دولت بعد چندصدهزار تن نهاده دامی (ذرت) فاسد شده را در بندر شهید رجایی و گمرک سیستان معدوم کرد.
معلوم شد نهاده های دامی موجود و دسترس بودن ولی کفاف طمع و دنیاپرستی بعضیها را نمیداد

بعد از گذشت چند سال هنوز تبعات این کار سراسراشتباه وجود دارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الهه ز
۱۴:۰۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
به 9:59
قیمت گوشت قرمز سال 1400: کیلو 150 تا 200
قیمت گوشت قرمز شهریور سال 1403: کیلویی 330
.
قیمت گوشت قرمز شهریور امسال : کیلوییذ800 تا 900 هزار
===
در عرض یکسال قیمت گوشت تقریبا 2.5 برابر شده در حالیکه در 3سال دولت ریسی قیمت گوشت 2برابر شد. ادم چیزی از اقتصاد هم ندونه متوجه میشه که شیب تورم و گرونی در دولت رییسی بسیار ملایم تر از دولت پزشکیان بود. بیخود طرفداری این دولت فشل نکنید

در ضمن هیچوقت تاریخ رو از وسط نخون
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
تو یه کشتی هستیم مسولان بسوزه خشک و. تر باهم میسوزه ها حواس جمع باشید ب فکر مردم باشید ن رانت بازی
۱
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
بی زحمت اگه میشه چت تا از گاو ها را اعدام کنید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
میگن تو سوختگی درجه 3، دیگه عصبی وجود نداره و به خاطر همین، فرد هیچ دردی احساس نمیکنه. ما هم دیگه به اون مرحله رسیدیم، یعنی نه بی‌آبی، نه حمله آمریکا و اسرائیل، نه تورم و قیمت دلار و نه هیچ درد دیگه ای رو احساس نمیکنیم...
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
دیگه مردم به خبر گران شد؛؛ عادت کردن و تعجب نمیکنن
اگه بگین ارزان شد بیشتر متعجبن.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
هدف تون از گرون کردن همه چیز چیه دوست دارین مردم چه عکس العملی نشون بدن چرا مدیریت بلد نیستین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
شما بگو چی گران نشد اینجوری راحت تری
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
هر هفته گرون میشه بدون اعلام، این بار گرون شده با اعلام
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
کره و خامه شده خاطره
۰
۷
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
حالا اگه مرغ نخورید طوری میشه
حالا اگه شیر نخورید طوری میشه ؟؟
اگه ماست و لبنیات نخورید طوری میشه ؟
اگه برای صبحانه خاویار نخورید طوری میشه ؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
دیگه از کلمه گران شد یواش یواش داره خوشم میاد چون بیشتر از همه چیز تو دنیا کنار ما ایرانی هاست ونمیگذاره تنها بمانیم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
همینجوری که لبنیات و مشتقاتش کرون شده بود. وای به بعدش. وای به سفره مردم وافسوس بر مدیران خواب یا بیداری که همزاه دلالان هستند تا کل مردم ایران. ایرانی داره روز به روز فقیر میشه اقایان
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
چخبره لعنتیا سالی چن باز
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
دیگه بهانه ای ندارید برا گرونی .چرا یارانه ها زیاد نمیشه یا حقوق بخور نمیر مردم مستمری بگیر بیچاره....کی بایستی پاسخگو باشه در این بازار پر ازاشوب
۰
۵
پاسخ دادن
