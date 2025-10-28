باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره وضعیت خرید و قیمت شیر خام از دامداران گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت شیر خام افزایشی بوده بطوریکه حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، عرضه شیر خام ناشی از بیماری تب برفکی کاهش حدود ۱۰ درصدی در کشور داشته است و وضعیت نامناسب علوفه و افزایش صادرات شیر خشک باعث این تغییر و تحول بوده است.

فربد ادامه داد: وضع تولید تحت تاثیر افزایش قیمت شیر خام و کاهش عرضه آن به دلایل بیماری تب برفکی باعث ایجاد تنش در تولید محصولات لبنی شده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: افزایش صدور ۳۰ درصدی قیمت شیر خام افزایش قیمت لبنیات را در پی خواهد داشت و بیم آن می‌رود که کاهش سرانه مصرف بیشتری در انتظار ما باشد.