وزیر راه و شهر سازی گفت: پل سه راه جویبار ساری با پیشرفت ۹۰ درصدی تا ۲ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهر سازی در بازدید از پل در حال ساخت سه راه جویبار ساری با بیان اینکه این طرح از پیشرفت ۲۰ درصدی کمتر از یکسال پیش به پیشرفت ۹۰ درصدی در حال حاضر رسیده است ابراز امیدواری کرد: با سرعت گرفتن روند ساخت، این پل تا یکی دو ماه آینده به بهره برداری برسد.

او افزود: با بهره برداری از این طرح که یکی از شاهراه‌های ارتباطی مرکز مازندران است گره ترافیکی مرکز استان به حداقل می‌رسد.

بازدید از بیمارستان امام خمینی ساری بمناسبت روز پرستار، بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی میاندورود، نشست با بانوان نخبه استان و شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان وزارت راه و شهرسازی از دیگر برنامه‌های سفر امروز خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهر سازی به مازندران است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی ، افتتاح طرح
خبرهای مرتبط
مالواجِرد:
پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی در مازندران شناسایی شود
معاون وزیر راه:
ساخت پل بزرگ پل سفید مازندران ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی یافت
بازدید صبحگاهی وزیر راه و شهرسازی از پروژه پل کابلی پل‌سفید 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأمین نهاده‌های دامی، اولویت سازمان جهاد کشاورزی مازندران
ساخت مسکن از سوی دولت باید در شان مردم کشور باشد
آخرین اخبار
ساخت مسکن از سوی دولت باید در شان مردم کشور باشد
تأمین نهاده‌های دامی، اولویت سازمان جهاد کشاورزی مازندران
ادامه روند قطع انشعابات غیرمجاز اعیانی‌های در شهرستان ساری
شهردار شیرود بازداشت شد
سارقان حرفه‌ای اماکن خصوصی در دام پلیس بابل + فیلم
صدر جدول لیگ برتر فوتبال مازندران به رنگ آبی دریا
اجرای ۱۲۰ برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی در بابلسر
توقف فعالیت یک واحد معدنی به‌دلیل تخلیه پساب در محور اپون سوادکوه
تولد دوقلو‌ها در بابل پس از ۶ سال فریز جنین
محورهای مازندران همچنان پرتردد؛ بیش از ۳۸ میلیون تردد بین استانی ثبت شد
برداشت طلای سرخ در مازندران آغاز شد
صادرات ۱۰‌هزار تن مرکبات مازندران به بازار‌های جهانی
پیروزی اول پدیده ساری و شاهین آمل در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور