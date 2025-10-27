وزیر راه و شهر سازی گفت: پل سه راه جویبار ساری با پیشرفت ۹۰ درصدی تا ۲ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهر سازی در بازدید از پل در حال ساخت سه راه جویبار ساری با بیان اینکه این طرح از پیشرفت ۲۰ درصدی کمتر از یکسال پیش به پیشرفت ۹۰ درصدی در حال حاضر رسیده است ابراز امیدواری کرد: با سرعت گرفتن روند ساخت، این پل تا یکی دو ماه آینده به بهره برداری برسد.

او افزود: با بهره برداری از این طرح که یکی از شاهراه‌های ارتباطی مرکز مازندران است گره ترافیکی مرکز استان به حداقل می‌رسد.

بازدید از بیمارستان امام خمینی ساری بمناسبت روز پرستار، بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی میاندورود، نشست با بانوان نخبه استان و شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان وزارت راه و شهرسازی از دیگر برنامه‌های سفر امروز خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهر سازی به مازندران است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران