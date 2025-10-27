باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر بهداشت امروز در رأس هیأتی از مدیران ارشد سازمان غذا و دارو با استقبال علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی، و معاون وزیر بهداشت عربستان سعودی وارد ریاض شد.

در آغاز این سفر، ظفرقندی با شیخ‌الاسلامی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. در این دیدار، راه‌های توسعه همکاری‌های بهداشتی و علمی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سپس وزیر بهداشت کشورمان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جهانی سلامت شرکت خواهد کرد. این مراسم با سخنرانی آقای یاسر الاوسیمی، سخنگوی فدراسیون عربستان سعودی برای امنیت سایبری، آغاز و با سخنرانی افتتاحیه فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان الجلاجیل، وزیر بهداشت عربستان سعودی، ادامه خواهد یافت. در ادامه، وزارت بهداشت عربستان و شرکت‌کنندگان کلیدی نمایشگاه، اعلامیه‌ها و برنامه‌های مهم خود را ارائه می‌نمایند.

در بخش دیگری از برنامه، ظفرقندی در پنل رهبران جهانی با محوریت تحول در نظام سلامت، به‌ویژه در حوزه تله‌مدیسین و هوش مصنوعی، حضور خواهد یافت. این نشست با مدیریت خانم جین ویترسپون، سردبیر خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی شبکه Euronews، برگزار می‌شود و مدیران عامل و رؤسای شرکت‌های بزرگ دارویی و فناوری سلامت از جمله GSK، Sanofi، Philips، BD و MSD دیدگاه‌های خود را درباره نوآوری در نظام‌های سلامت ارائه خواهند داد.

پس از این نشست، وزیر بهداشت کشورمان از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید و در ضیافت ناهار رسمی شرکت خواهد نمود.

در ادامه برنامه‌ها، ظفرقندی با ارائه سخنرانی در نشست تخصصی نمایشگاه جهانی سلامت، به تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه نظام سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و همکاری‌های بین‌المللی خواهد پرداخت.

در پایان این روز، وزیر بهداشت در ضیافت شام رسمی وزرا و مقامات بهداشتی کشور‌ها شرکت و درباره توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه سلامت با همتایان خود گفت‌و‌گو خواهد کرد.