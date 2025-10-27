مدیر جهاد کشاورزی بابل از پیش بینی تولید بیش از ۳۶ هزار تن نارنگی از باغات بارور این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه سطح درخت بارور نارنگی در این شهرستان یک هزار و ۳۰۸ هکتار و و غیر بارور ۵۷ هکتار است، گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۳۶ هزار تن نارنگی در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

او با اشاره باینکه کیفیت میوه برای برداشت بستگی به مواد جامد محلول و اسیدیته میوه دارد، افزود: معمولاً نارنگی‌ها با دست برداشت می‌شوند، کیفیت میوه در این مرحله بستگی به میزان آسیب و زخم در حین برداشت دارد، در این مرحله نیاز به دقت زیادی است، بنابراین برداشت با قیچی نوک گرد مانع این آسیب می‌شود.

شهیدی پور گفت:به طور کلی نارنگی‌ها باید با دقت بیشتری نسبت به سایر مرکبات تا رسیدن به مصرف کننده حمل شوند، استفاده از روش‌های مناسب برداشت تاثیر زیادی در جلوگیری ضایعات پس از برداشت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود: رعایت برخی نکات کلیدی از جمله وجود کارگران ماهر، استفاده از دستکش در زمان برداشت، حمل میوه‌های برداشت شده بلافاصله پس از برداشت به فضای سرپوشیده، انبار یا سردخانه، خود داری از قرار دادن محصول برداشتی در محوطه باغ به دلیل تابش مستقیم آفتاب، نوسانات آب و هوایی و احتمال بارندگی و ... در زمان برداشت متضمن کاهش ضایعات است.

برچسب ها: برداشت نارنگی ، تولید نارنگی
خبرهای مرتبط
پیش‌بینی برداشت ٨٠ هزار تن مرکبات از باغات بهشهر
پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۳۵ هزار تن مرکبات از باغ های جویبار
برداشت نارنگی نوبرانه در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت مجلس برای تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
جشنی برای فرشتگان خاموش + فیلم
صدرنشینی وارش نوشهر در هفته دوم لیگ فوتبال بانوان کشور + فیلم
پیش بینی تولید بیش از ۳۶ هزار تن نارنگی در بابل
یک پیروزی و یک شکست برای مازندران در آغاز لیگ یک والیبال کشور
بهره برداری از پل سه راه جویبار ساری تا ۲ ماه آینده
ساخت مسکن از سوی دولت باید در شان مردم کشور باشد
تأمین نهاده‌های دامی، اولویت سازمان جهاد کشاورزی مازندران