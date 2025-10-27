نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین با اعلام توافق تمامی جناح‌ها بر سر رد ادامه نسل‌کشی و قیمومیت، خواستار فشار جهانی برای تشکیل یک دولت فلسطینی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دکتر حسن خریشه، نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین تأکید کرد که تمامی گروه‌های فلسطینی بر سر رد بازگشت به جنگ نسل‌کشی و رد قیمومیت خارجی اتفاق نظر دارند.

وی خواستار اعمال فشار بین‌المللی برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی با تصمیم فلسطینی و برگزاری انتخابات فراگیر شد. خریشه همچنین هشدار داد که ادامه شکاف و چنددستگی داخلی امکان‌پذیر نیست و رژیم تروریستی اسرائیل آشکارا از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که کشور‌هایی که دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، جهانیان با افزایش فشار بر رژیم تروریستی اسرائیل، آن را مجبور به توقف نقض قوانین کنند، چرا که به اعتقاد او، این رژیم تروریستی به نقض توافق‌ها و مانع‌تراشی در مسیر صلح ادامه می‌دهد.

او تاکید کرد که اشغالگران همچنان به سرقت اراضی فلسطینی ادامه داده و به دنبال جدایی قدس از کرانه باختری هستند و در حال غصب اراضی برای اجرای سیاست توسعه شهرک سازی هستند.

در راستای نقض آتش بس در غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل،  یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم تروریستی روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده است تا به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس و تبادل اسرا، تخریب‌ها را در بخشی از نوار غزه که تحت اشغال رژیم تروریستی اسرائیل باقی مانده است، ادامه دهد.

منبع: کانال تلگرامی غزه الان

برچسب ها: راه حل دو دولتی ، آتش بس غزه
تبادل نظر
