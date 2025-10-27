باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درباره افزایش تعرفه گاز از مهرماه گفت: آنچه رخ داده، افزایش قیمت نیست، بلکه اصلاح ساختار تعرفه‌هاست؛ به‌طوری‌که حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد جمعیت کشور از این تغییر متأثر نمی‌شوند.

او تأکید کرد: اصلاح تعرفه‌ها بر پایه عدالت مصرف و با هدف کاهش اسراف انجام شده است. رویکرد اصلی ما حمایت از الگوی مصرف متعادل و منطقی خانوارهاست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز افزود: این اقدام چند مزیت کلیدی دارد؛ مهم‌ترین آن عدالت‌محور بودن است، زیرا پیش‌تر کشور به پنج اقلیم تقسیم می‌شد، اما اکنون با جزئیات دقیق‌تری بر اساس ۱۳۰۰ اقلیم و متناسب با میانگین مصرف هر شهر، تعرفه‌ها محاسبه می‌شود.

وی اصلاح الگوی تعرفه‌گذاری را گامی برای توزیع عادلانه یارانه انرژی و ارتقای بهره‌وری در بخش خانگی و صنعتی توصیف کرد.

توکلی تاکید کرد: پله‌های تعرفه از ۱۲ پله غیراستاندارد به چهار پله استاندارد کاهش یافته است. بر این اساس تنها حدود ۲ درصد از مشترکان پرمصرف مشمول افزایش می‌شوند.

به گفته این مقام مسئول اصلاح تعرفه تنها یکی از بخش‌های مصوبه هیئت وزیران است. در سایر بخش‌ها نیز دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد کاهش دهند و دمای محیط‌های اداری را در محدوده ۲۰ درجه سانتی‌گراد حفظ کنند، همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف پنج‌ساله گذشته به‌عنوان مبنای جدید محاسبه در نظر گرفته شده است.

وی درخاتمه تاکید کرد: به‌منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام عمومی می‌شود و بر اساس برآوردها، در قبوض صادره مهر، ۷۵ درصد مشترکان مصرفی کمتر از ۱۰ هزار واحد داشته‌اند که نشان می‌دهد بیشتر مردم در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و اصلاحات اخیر بیشتر متوجه مشترکان پرمصرف است.

