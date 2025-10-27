مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: اصلاح تعرفه‌های گاز با هدف عدالت مصرف انجام شده و نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور از افزایش قیمت معاف هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درباره افزایش تعرفه گاز از مهرماه گفت: آنچه رخ داده، افزایش قیمت نیست، بلکه اصلاح ساختار تعرفه‌هاست؛ به‌طوری‌که حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد جمعیت کشور از این تغییر متأثر نمی‌شوند.

او تأکید کرد: اصلاح تعرفه‌ها بر پایه عدالت مصرف و با هدف کاهش اسراف انجام شده است. رویکرد اصلی ما حمایت از الگوی مصرف متعادل و منطقی خانوارهاست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز افزود: این اقدام چند مزیت کلیدی دارد؛ مهم‌ترین آن عدالت‌محور بودن است، زیرا پیش‌تر کشور به پنج اقلیم تقسیم می‌شد، اما اکنون با جزئیات دقیق‌تری بر اساس ۱۳۰۰ اقلیم و متناسب با میانگین مصرف هر شهر، تعرفه‌ها محاسبه می‌شود.

وی اصلاح الگوی تعرفه‌گذاری را گامی برای توزیع عادلانه یارانه انرژی و ارتقای بهره‌وری در بخش خانگی و صنعتی توصیف کرد.

توکلی تاکید کرد: پله‌های تعرفه از ۱۲ پله غیراستاندارد به چهار پله استاندارد کاهش یافته است. بر این اساس تنها حدود ۲ درصد از مشترکان پرمصرف مشمول افزایش می‌شوند.

به گفته این مقام مسئول اصلاح تعرفه تنها یکی از بخش‌های مصوبه هیئت وزیران است. در سایر بخش‌ها نیز دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد کاهش دهند و دمای محیط‌های اداری را در محدوده ۲۰ درجه سانتی‌گراد حفظ کنند، همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف پنج‌ساله گذشته به‌عنوان مبنای جدید محاسبه در نظر گرفته شده است.

وی درخاتمه تاکید کرد: به‌منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام عمومی می‌شود و بر اساس برآوردها، در قبوض صادره مهر، ۷۵ درصد مشترکان مصرفی کمتر از ۱۰ هزار واحد داشته‌اند که نشان می‌دهد بیشتر مردم در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و اصلاحات اخیر بیشتر متوجه مشترکان پرمصرف است.

منبع: مهر

برچسب ها: تعرفه گاز خانگی ، شرکت ملی گاز
خبرهای مرتبط
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
همکاری مشترک ایران و ژاپن در حوزه تأمین قطعات خودرو کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
وقتی مسئولین چنین حرف میزنه یعنی آنکه کل مردم بیشتر پرداخت می کنند مردم دیگه به ترفهای مسئولین اعتماد ندارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
لطفا توضیح بدهید خانوارهای عراقی یا ایرانی!!!چون بیشتر گاز ایران مال اوناست نه ما!!
۰
۳
پاسخ دادن
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
مدیرعامل آسمان برکنار شد
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
آخرین اخبار
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
بیمه رانندگان حرفه‌ای و پاره وقت تفکیک می‌شود
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند