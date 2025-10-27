باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری گفت: قانون انتخابات شورا‌ها مشخص است و تمام عناوینی که باید برای شرکت در انتخابات شورای شهر استعفا دهند، با ذکر جزئیات اعلام شده است. در ساختار اداری شهرداری تهران نیز پست مشخصی به عنوان سخنگویی نداریم و پست اجرایی تحت این عنوان در ساختار شهرداری وجود ندارد.

وی افزود: شهردار تهران بنا به توجهی که به افکار عمومی داشت، حکمی را مبنی بر سخنگویی صادر کرد که البته جایگاه اداری نیست بلکه حکمی انشایی است. از این پس هم چنین خواهد بود و ما تابع قانون هستیم. اگر نهاد‌های بالادستی تفسیر دیگری از قانون داشته باشند، ما تابع آن خواهیم بود. به هرشکل سخنگویی در چارچوب ساختاری مصوب شهرداری وجود ندارد؛ بنابراین ابهامی نیست و جای نگرانی برای خبرنگارانی که سؤالی در این زمینه دارند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه غیر از بنده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی هم از سمت خود استعفا داد، گفت: پست‌های محدودی در قانون برای استعفا مشخص شده و ممکن است افراد صاحب صلاحیتی تمایل به ثبت نام در انتخابات داشته باشند، اما نیازی به استعفایشان نباشد.

محمدخانی تأکید کرد: انتخابات در ایران همواره محل تضارب آراء و گفت‌و‌گو و تصمیم مردم بوده و هست. انتخاباتی کردن فضای اجرا حتماً به ضرر مدیریت شهری و مردم خواهد بود. اینکه برخی افراد تنها با اعلام زمان استعفای مدیران، این تلقی را دارند که سوت انتخابات زده شده و باید فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی شود، به ضرر مدیریت شهری است.

وی افزود: شهردار تهران و اعضای شورای شهر و مدیران در تلاش هستند که فارغ از فضای سیاسی به حل مشکلات مردم بپردازند و فارغ از حواشی احتمالی سیاسی، تلاش خود را برای پیگیری و به سرانجام رساندن پروژه‌ها به کار می‌گیریم. آنچه برای شهردار اهمیت دارد، کار، کار و کار است.

محمدخانی با بیان اینکه شهردار تهران در سفر به چین از خط تولید واگن‌های مترو بازدید کرد، گفت: یک رام قطار مترو به صورت کامل آماده شده بود و رام دیگر در مراحل نهایی قرار داشت و امیدواریم در دی ماه یا حداکثر تا پایان امسال وارد خطوط هفت گانه شهر شود.

وی با بیان اینکه واگن‌های ملی هم به زودی وارد خطوط مترو خواهد شد، تصریح کرد: در یکی دیگر از شهر‌های چین به بازدید از کارخانه اتوبوس‌های برقی پرداخته شد و ۳ اتفاق رخ داد، نخست اینکه ۱۱۰ اتوبوس از باقیمانده بسته اول اتوبوس‌های برقی آماده شده و به صورت نمادین در چین تحویل ایران شد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از طی مسیر حمل و نقل دریایی وارد تهران خواهد شد و بر این اساس تعداد اتوبوس‌های برقی تهران به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.

وی درباره پروژه مسکن کارکنان شهرداری تهران گفت: اجرای این پروژه یک تکلیف مشخص برای مجموعه داخلی شهرداری است. او خاطرنشان کرد که برخلاف ذهنیتی که عموم مردم از شهرداری دارند، کارکنان این مجموعه در سال‌های اخیر با بی‌مهری‌های زیادی مواجه بوده‌اند و شهرداری خود را موظف می‌داند مشکل مسکن آنان را برطرف کند.

محمدخانی با اشاره به اینکه توکن‌گذاری در پروژه مسکن، راهکاری عادلانه برای خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری است، اظهار داشت: در موضوع مسکن کارکنان سه رویکرد وجود داشت. نخست، اختصاص واحد‌های مسکونی متناسب با پست و جایگاه مدیریتی که در آن، پروژه‌های ارزشمندتر به مدیران ارشد داده می‌شد؛ اما شهردار تهران این روش را ناعادلانه دانست و ادامه آن را متوقف کرد.

وی ادامه داد: در رویکرد دوم، مسئولیت اجرای طرح به مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری واگذار می‌شد، اما این نیز روش عادلانه‌ای نبود، چراکه برخورداری کارکنان مناطق مختلف از امکانات متفاوت بود؛ به عنوان مثال پرسنل مناطق شمالی از مزایایی بهره‌مند می‌شدند که در مناطق جنوبی نظیر ۱۷، ۱۸ و ۱۹ وجود نداشت.

محمدخانی افزود: در نهایت، ما به سمت یک مدل علمی و آزموده‌شده در کشور حرکت کردیم. در این روش، از توکن‌گذاری و ارائه ریزسهام‌های مسکونی استفاده می‌شود تا کارکنان بتوانند متناسب با توان مالی خود، سهمی از پروژه مسکونی را خریداری کنند. وی تأکید کرد: این مدل به گونه‌ای طراحی شده که همه پرسنل شهرداری، اعم از مدیر و کارمند، بتوانند از مزایای مسکن بهره‌مند شوند.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: در این طرح، سند زمین از ابتدا به نام پروژه ثبت می‌شود و مشکلات رایج تعاونی‌های مسکن وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب، همه کارکنان به شکلی منصفانه در پروژه سهیم می‌شوند و امیدواریم این روند با رضایت و مشارکت آنان ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیشرفت پروژه‌های مترو اظهار کرد: تا پایان سال جاری، تعداد ایستگاه‌های فعال مترو تهران به ۱۶۳ ایستگاه خواهد رسید. سه ایستگاه «سرباز» و «مریم مقدس» در خط ۶ و ایستگاه «تختی» در خط ۷ به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین با افتتاح ورودی دوم ایستگاه «۱۷ شهریور»، پرونده خطوط ۶ و ۷ بسته خواهد شد. افزون بر این، دو مسیر مکمل نیز برای این خطوط در دست احداث است که شامل ساخت تونل و ایستگاه‌های جدید می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پروژه‌های در آستانه افتتاح، اظهار کرد: خوشبختانه نتایج زحمات همکاران در بخش‌های مختلف شهرداری در حال ثمربخشی است و پروژه‌های درخشانی را به مردم تقدیم خواهیم کرد بر همین اساس پروژه میدان فتح در مراحل نهایی قرار دارد و در تلاش هستیم حداکثر تا پایان آبان ماه، شاهد افتتاح کامل این پروژه بسیار بزرگ ترافیکی باشیم.

وی با بیان اینکه در پروژه آزادراه شهید شوشتری نیز چند معارض برای آزادراه شهید شوشتری باقی مانده است علاوه بر این، پروژه بزرگراه یادگار امام و چند تقاطع غیرهمسطح در سطح شهر به بهره برداری خواهد رسید.