رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی اعلام کرد: بیش از ۱۹۳ هزار دانش‌آموز تحت حمایت سازمان بهزیستی برای ادامه تحصیل از ۲۲۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی خیرین در قالب پویش "همه حاضر" بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدجواد حسینی گفت: پویش همه حاضر در چهارچوب اجرای پویش‌های نوین و خلاقانه مشارکت محور و هدایت برخی از نیات به سمت اهداف خیرخواهانه با انگیزه حل مسائل جامعه هدف سازمان که از اصلی‌ترین اهداف پویش‌ها است مانند سال‌های گذشته همزمان در سراسر کشور از نیمه شهریور سال جاری آغاز و در نیمه مهرماه پایان یافت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی نهایی سازمان بهزیستی کشور با اجرای پویش "همه حاضر" موفق به جذب ۲۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی از منابع مردمی و خیرین شد که این رقم صرف پشتیبانی از تحصیل ۱۹۳ هزار و ۴۸۷ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌شود.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی تصریح کرد: از آنجا که ایجاد بستر مناسب جهت کسب علم، ادامه تحصیل و موفقیت دانش‌آموزان تحت پوشش به عنوان یکی از راه‌های مهم و اثرگذار در موفقیت جامعه هدف تحت پوشش این سازمان و دور ماندن از آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و بیکاری تلقی می‌شود سازمان بهزیستی در تلاش است تا هر ساله و با برگزاری این پویش از باز ماندن از تحصیل دانش‌آموزان تحت حمایت خود پیشگیری کند.

وی افزود: در تلاش هستیم تا با مشارکت مردمی خیرین در سراسر کشور و حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش، حمایتگر فرزندان این سرزمین باشیم.

