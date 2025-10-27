رئیس بنیاد مستضعفان گفت: با برند سازی صنایع دستی شاهد رشد اشتغال زایی و صنعتی شدن این حوزه خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -  حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: امیدواریم با امضای تفاهمنامه همکاری با  وزارت میراث فرهنگی به سمت و سویی برویم که بتوانیم در حوزه صنایع دستی برندسازی کنیم. با رشد و توسعه این بخش می‌توان در راستای صنعتی شدن و به کارگیری حوزه‌های دانش در این راستا گام برداشت و اشتغال زایی این حوزه را شکوفا کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: این بنیاد خود را در کنار دولت در توسعه اشتغال، صنایع دانش بنیان و فناوری مکلف می‌داند.به طور قطع امضای این تفاهمنامه سرآغاز خوبی برای تجربه‌ای خواهد بود که در آینده بتوان فضای گسترده‌تری از کار در حوزه گردشگری را تحت پوشش قرار داد.

گفتنی است  تفاهمنامه همکاری در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به امضا رسید. موضوع و محور این تفاهم نامه  شامل همکاری مشترک در فرآیند شناسایی، حمایت، معرفی و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی توسط بانک‌های عامل و سایر منابع در اختیار بنیاد و وزارت میراث فرهنگی به طرح‌های اشتغال زایی به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال است.

براساس این تفاهم نامه، طرفین توافق کردند با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان طرفین، حداکثر در مدت یک هفته بعد از تاریخ امضای تفاهم‌نامه نسبت به اجرایی کردن تفاهم‌نامه و انجام سایر امور مربوطه اقدام کنند.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، وزیر فرهنگ
خبرهای مرتبط
افزایش سهم ایران در بازار‌های گوهرسنگ جهانی / رشد ارزش‌های ذاتی معدن کشور
آنچه اتاق اصناف ایران جمع‌بندی کند، در دستور کار دولت قرار می‌گیرد
ارائه بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان خرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
مدیرعامل آسمان برکنار شد
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
آخرین اخبار
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
بیمه رانندگان حرفه‌ای و پاره وقت تفکیک می‌شود
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند