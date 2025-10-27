رئیس بنیاد مستضعفان گفت: با برند سازی صنایع دستی شاهد رشد اشتغال زایی و صنعتی شدن این حوزه خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: امیدواریم با امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت میراث فرهنگی به سمت و سویی برویم که بتوانیم در حوزه صنایع دستی برندسازی کنیم. با رشد و توسعه این بخش میتوان در راستای صنعتی شدن و به کارگیری حوزههای دانش در این راستا گام برداشت و اشتغال زایی این حوزه را شکوفا کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: این بنیاد خود را در کنار دولت در توسعه اشتغال، صنایع دانش بنیان و فناوری مکلف میداند.به طور قطع امضای این تفاهمنامه سرآغاز خوبی برای تجربهای خواهد بود که در آینده بتوان فضای گستردهتری از کار در حوزه گردشگری را تحت پوشش قرار داد.
گفتنی است تفاهمنامه همکاری در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به امضا رسید. موضوع و محور این تفاهم نامه شامل همکاری مشترک در فرآیند شناسایی، حمایت، معرفی و اعطای تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکهای عامل و سایر منابع در اختیار بنیاد و وزارت میراث فرهنگی به طرحهای اشتغال زایی به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال است.
براساس این تفاهم نامه، طرفین توافق کردند با تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان طرفین، حداکثر در مدت یک هفته بعد از تاریخ امضای تفاهمنامه نسبت به اجرایی کردن تفاهمنامه و انجام سایر امور مربوطه اقدام کنند.