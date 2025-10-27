حملات اسرائیل به نوار غزه در شرق خان یونس ادامه دارد و گزارش‌های اولیه از زخمی شدن چند فلسطینی در شهرک عبسان الکبیره خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن چند فلسطینی در پی حمله رژیم تروریستی اسرائیل به شهرک عبسان الکبیره در شرق خان یونس است؛ این حمله جدیدترین نقض توافق آتش‌بس به شمار می‌رود.

رسانه‌ها و شاهدان عینی همچنین گزارش دادند که چهار فلسطینی مجروح شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است؛ این افراد هدف حمله پهپاد اسرائیلی قرار گرفتند که گروهی از غیرنظامیان را در عبسان الکبیره، واقع در شرق خان یونس، هدف گرفت.

شایان ذکر است که از زمان برقراری توافق آتش بس و آغاز روند تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و غزه، رژیم اشغالگر بارها با حملات به نقاط مختلف باریکه غزه، آشکارا آتش بس را نقض کرده است و حماس بارها در این باره هشدار داده و میانجیگران را در جریان این نقض ها قرار داده است.

از سویی دیگر «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، روز گذشته گفت:  رژیم صهیونیستی بر نقض توافق آتش‌بس که تحت نظارت بین‌المللی امضا شده است، پافشاری می‌کند.

بر اساس گزارش العربی الجدید، حازم قاسم همچنین گفت که از زمان آغاز توافق آتش‌بس، ۹۰ نفر به دلیل نقض این توافق از سوی رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند. او در ادامه هشدار داد که نرمی و ملایمت نشان دادن جامعه بین‌المللی نسبت به نقض‌های رژیم صهیونیستی ممکن است اوضاع را به مرحله تشدید تنش بازگرداند.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس غزه ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
نقض آتش‌بس: شهادت ۶ فلسطینی در خان یونس و الشجاعیه
با وجود آتش‌بس، اسرائیل تنها دامپزشک شمال غزه را کشت
نماینده آمریکا خواستار نسل‌کشی کامل غزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
آخرین اخبار
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد