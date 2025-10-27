باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن چند فلسطینی در پی حمله رژیم تروریستی اسرائیل به شهرک عبسان الکبیره در شرق خان یونس است؛ این حمله جدیدترین نقض توافق آتش‌بس به شمار می‌رود.

رسانه‌ها و شاهدان عینی همچنین گزارش دادند که چهار فلسطینی مجروح شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است؛ این افراد هدف حمله پهپاد اسرائیلی قرار گرفتند که گروهی از غیرنظامیان را در عبسان الکبیره، واقع در شرق خان یونس، هدف گرفت.

شایان ذکر است که از زمان برقراری توافق آتش بس و آغاز روند تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و غزه، رژیم اشغالگر بارها با حملات به نقاط مختلف باریکه غزه، آشکارا آتش بس را نقض کرده است و حماس بارها در این باره هشدار داده و میانجیگران را در جریان این نقض ها قرار داده است.

از سویی دیگر «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، روز گذشته گفت: رژیم صهیونیستی بر نقض توافق آتش‌بس که تحت نظارت بین‌المللی امضا شده است، پافشاری می‌کند.

بر اساس گزارش العربی الجدید، حازم قاسم همچنین گفت که از زمان آغاز توافق آتش‌بس، ۹۰ نفر به دلیل نقض این توافق از سوی رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند. او در ادامه هشدار داد که نرمی و ملایمت نشان دادن جامعه بین‌المللی نسبت به نقض‌های رژیم صهیونیستی ممکن است اوضاع را به مرحله تشدید تنش بازگرداند.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز