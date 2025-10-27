باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری در پیامی فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران کشور به ویژه پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این سازمان تبریک گفت و از خدمات صادقانه و دلسوزانه پرستاران این سازمان قدردانی کرد.

وی با یادآوری اینکه در تقویم ملی ما، روز پرستار بهانه‌ای است برای یادآوری ارزشمندی خدمات بی‌شائبه‌ای این قشر زحمتکش، افزود: پرستاران بی‌منت و در قالب کارگروهی منسجم، به طور مستمر به هموطنان خدمت ارائه می‌دهند، این مناسبت، فرصتی برای ابراز ادای دِین به تلاش‌های آنان است.

۱۵ هزار و ۸۸۴ پرستار در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی خدمت‌رسانی می‌کنند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: جامعه پرستاری سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، در کنار دیگر همکاران بخش‌های مختلف این سازمان، نقش بی‌بدیلی در پیشبرد ماموریت‌ها و برنامه‌های ابلاغی و موفقیت در خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش ایفا کرده‌اند و امروز ۱۵ هزار و ۸۸۴ پرستار در مراکز درمانی سازمان، نقش بی‌بدیلی در خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش بر عهده دارند.

سالاری دراین پیام با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از تلاش‌های ارزشمند همکاران خود در عرصه پرستاری و مراقبت از بیماران، صمیمانه قدردانی کرد و از درگاه خداوند متعال برای این آنها و خانواده شان سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت کرد.

در تقویم ایران، روز پرستار به تاریخ ۵ جمادی‌الاول اختصاص داده شده است، در سال ۱۴۰۴ شمسی، این روز مصادف با دوشنبه ۵ آبان خواهد بود، دلیل انتخاب این روز، سالروز ولادت حضرت زینب (س) است. حضرت زینب در واقعه کربلا نقشی فراتر از یک خواهر یا یک بانوی مقاوم داشت.

منبع: سازمان تامین اجتماعی