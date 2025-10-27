مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: روز پرستار بهانه‌ای است برای یادآوری ارزشمند خدمات بی‌شائبه‌ای که این قشر زحمتکش به جامعه ارائه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری در پیامی فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران کشور به ویژه پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این سازمان تبریک گفت و از خدمات صادقانه و دلسوزانه پرستاران این سازمان قدردانی کرد.

وی با یادآوری اینکه در تقویم ملی ما، روز پرستار بهانه‌ای است برای یادآوری ارزشمندی خدمات بی‌شائبه‌ای این قشر زحمتکش، افزود: پرستاران بی‌منت و در قالب کارگروهی منسجم، به طور مستمر به هموطنان خدمت ارائه می‌دهند، این مناسبت، فرصتی برای ابراز ادای دِین به تلاش‌های آنان است.

۱۵ هزار و ۸۸۴ پرستار در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی خدمت‌رسانی می‌کنند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: جامعه پرستاری سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، در کنار دیگر همکاران بخش‌های مختلف این سازمان، نقش بی‌بدیلی در پیشبرد ماموریت‌ها و برنامه‌های ابلاغی و موفقیت در خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش ایفا کرده‌اند و امروز ۱۵ هزار و ۸۸۴ پرستار در مراکز درمانی سازمان، نقش بی‌بدیلی در خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش بر عهده دارند.

سالاری دراین پیام با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از تلاش‌های ارزشمند همکاران خود در عرصه پرستاری و مراقبت از بیماران، صمیمانه قدردانی کرد و از درگاه خداوند متعال برای این آنها و خانواده شان سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت کرد.

در تقویم ایران، روز پرستار به تاریخ ۵ جمادی‌الاول اختصاص داده شده است، در سال ۱۴۰۴ شمسی، این روز مصادف با دوشنبه ۵ آبان خواهد بود، دلیل انتخاب این روز، سالروز ولادت حضرت زینب (س) است. حضرت زینب در واقعه کربلا نقشی فراتر از یک خواهر یا یک بانوی مقاوم داشت.

پرستاران تامین اجتماعی

منبع: سازمان تامین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، روز پرستار
