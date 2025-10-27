به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان، ۷۹۸ نفر از پرستاران حمایت ۷۷۵ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان را عهده دار شدند. 

باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر عسکری نژاد، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و قدردانی از حمایت خیرخواهانه پرستاران از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت گفت: هم اکنون ۷۰۸ نفر از پرستاران نوعدوست استان کرمان، حمایت معنوی و مادی ۷۷۵ نفر از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد را بر عهده دارند.

وی افزود: این اقدام، تجلی واقعی مفهوم «پرستار بودن» است که فراتر از مرز‌های بیمارستان‌ها، دامنه‌ای از محبت را بر قلب کودکان نیازمند گسترده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت گسترده‌تر شدن این زنجیره همدلی، خاطرنشان کرد: در مجموع، ۸۰ هزار حامی نیکوکار حمایت ۲۹ هزار و ۲۲۹ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان را بر عهده دارند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵ فرزند یتیم و ۵۲۹ فرزند محسنین تحت حمایت این نهاد در انتظار حامی هستند از خیرین، نیکوکاران و مردم نوعدوست استان خواست با حمایت‌های مادی و معنوی خود حمایت این فرزندان را بر عهده بگیرند و لبخند امید را بر لبان این فرزندان معصوم مهمان کنند.

برچسب ها: کمیته امداد ، پرستار
خبرهای مرتبط
نواخته شدن زنگ عاطفه‌ها در مدارس کرمان 
روایت بانوی کارآفرین زرندی که به خودکفایی رسید/آغاز تولید با ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات
پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کرمانی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برکت بر سفره‌ها، چالش بر تنورها/ نان کرمانی ها بر سفره ایران
هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» در کرمان
آخرین اخبار
هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» در کرمان
برکت بر سفره‌ها، چالش بر تنورها/ نان کرمانی ها بر سفره ایران
کشف ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در منوجان
توقیف ۶۹ هزار کیلو گاز مایع در مسیر خروج از کشور