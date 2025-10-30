رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با توجه به مشکلات تخصیص ارز و کمبود مواد اولیه، بحران عرضه شیرخشک جدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: در حال حاضر از ۵ کارخانه تولید شیرخشک، ۲ کارخانه بدلیل بدهی ارزی تعطیل هستند و ۳ کارخانه دیگر با ظرفیت پایین فعالیت می کنند.

وی نیاز ماهانه تولید شیرخشک را ۶ تا ۷ میلیون قوطی اعلام کرد و افزود: بنابر آمار ماهانه ۴ تا ۴.۵ میلیون قوطی شیرخشک تولید می شود که این میزان کمتر از نیاز کشور است‌.

تحویل زاده ادامه داد: با استمرار شرایط فعلی، بحران کمبود عرضه در بازار شیرخشک جدی است که متاسفانه به رغم‌پیگیری های مکرر، بانک مرکزی پاسخگو نیست و سازمان غذا و دارو اعلام‌می کند که در صف تخصیص ارز است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با تبدیل نرخ ارز به نیما و اصلاح قیمت و پرداخت یارانه به مصرف کننده مشکل کمبود مواد اولیه مرتفع می شود. گفتنی است با تغییر نرخ ارز قیمت شیرخشک با افزایش ۲ برابری به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان می رسد که با پرداخت یارانه به مصرف کننده مشکلات تولید و قاچاق رفع و به پایداری تولید می رسیم.