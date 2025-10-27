رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه برای سفری سه روزه وارد ژاپن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه برای سفر سه روزه رسمی خود وارد ژاپن شد. پیش از این، رئیس جمهور آمریکا در مالزی بود.

ترامپ قرار است روز سه‌شنبه با سانه تاکایچی، نخست وزیر تازه منصوب شده ژاپن دیدار کند تا در مورد سرمایه‌گذاری، قابلیت‌های دفاعی و سایر موضوعات گفت‌و‌گو کند. او همچنین با امپراتور ژاپن، ناروهیتو، دیداری که به گفته او "مشتاقانه منتظر آن است" دیدار خواهد کرد.

این اولین سفر او به توکیو از زمان بازگشت به دفتر بیضی شکل کاخ سفید و چهارمین سفر او به عنوان رئیس جمهور است. ترامپ آخرین بار در سال ۲۰۱۹ به ژاپن سفر کرد.

منبع: رویترز