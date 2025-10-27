باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - صبح امروز، دومین دوره از رویداد بزرگ بین‌المللی فناوری با عنوان «المپیک فناوری ۲۰۲۵» با حضور ده‌ها تیم و نخبه از ۱۶ کشور جهان و جمعی از متخصصان ایرانی، در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، موسوم به پارک فناوری پردیس، آغاز شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگانی از کشور‌هایی همچون روسیه، عمان، پاکستان، ترکیه، ویتنام و هند در رشته‌های کلیدی فناوری شامل هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، ربات‌های جنگجو و پهپاد‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

ایران به عنوان نخستین کشور جهان، رویدادی تحت عنوان المپیاد فناورانه را سازماندهی کرده است؛ حرکتی که با هدف ارتقای سطح علمی ـ فناورانه کشور و ایجاد بستری رقابتی برای شناسایی و جذب نخبگان انجام شده است.

در مقایسه با المپیاد‌های علمی که همواره در کشور برگزار می‌شود و جوایز و مدال‌های بسیار به دست آمده، المپیاد فناورانه نخستین تجربه ما در این سطح است و با ایجاد رقابت و تنوع در حوزه فناوری، موقعیت خود را در سطح بین‌المللی ارتقا داده است.

عباس فشمی دبیر این رویداد اعلام کرد: المپیک فناوری ۲۰۲۵ در شش حوزه اصلی و بیش از بیست لیگ تخصصی طراحی شده است.

وی افزود: با ثبت‌نام بیش از ده هزار نفر از داخل کشور و ۱٬۰۵۵ نفر از ۶۵ کشور جهان، این مسابقه فناوری به یکی از بزرگ‌ترین رخداد‌های نوآورانه منطقه تبدیل شده است؛ آماری که نشان‌دهنده فراتر رفتن این رویداد از سطح کاملاً ملی و تبدیل آن به برندی بین‌المللی دارد.

فشمی توضیح داد: از میان این ثبت‌نام‌کنندگان، حدود هزار نفر پس از گذر از مرحله مقدماتی، به رقابت نهایی راه یافته‌اند.

وی گفت: در لیگ‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، استقبال به‌ویژه چشمگیر بوده است. نزدیک به هشت هزار نفر در این دو حوزه ثبت‌نام کرده‌اند. در بخش امنیت سایبری نیز حدود دو هزار نفر حضور دارند و جوایزی به مبلغ ۱۳ هزار دلار در نظر گرفته شده است. همچنین، حوزه‌های اینترنت اشیا، پهپاد و ربات‌های جنگجو با حمایت مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شوند.

برای هر رشته، لیگ‌های تخصصی طراحی شده‌اند تا مهارت‌های فنی شرکت‌کنندگان در شرایط واقعی و پروژه‌محور سنجیده شود و استعداد‌های برتر شناسایی و به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان راه یابند. افزون بر رقابت‌ها، این رویداد شامل بخش‌های جانبی نیز هست: نمایشگاه فرصت‌های شغلی، جلسات B۲B برای ایجاد ارتباط شرکت‌ها و نخبگان، و کارگاه‌های تخصصی مهارت‌آموزی.

هدف کلان این رویداد، ترویج فرهنگ رقابت فناورانه، شناخت و پشتیبانی از نخبگان فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی در زیست‌بوم نوآوری کشور عنوان شده است. مراسم رسمی افتتاحیه المپیک فناوری ۱۴۰۴ امروز عصر، در مرکز همایش‌های پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد و در این بخش گزارش مفصلی از روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف، برنامه‌های بین‌المللی و همکاری‌های فناورانه ارائه خواهد شد.

اولین میزبانی ایران از «المپیاد فناورانه»؛ فرصتی ملی برای بازشناسی نخبگان

افرادی که در این المپیاد فناورانه مدال کسب می‌کنند، به‌سرعت مورد توجه شرکت‌ها و صنایع دانش‌بنیان قرار می‌گیرند؛ یعنی این رویداد تنها رقابت نیست، بلکه فرصت عملی برای ورود نخبگان به میدان صنعت است. اما چالش مهمی نیز وجود دارد؛ آن‌که ممکن است این استعداد‌ها از کشور جذب شوند، بنابراین باید با حمایت مناسب بنیادها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر ماندگاری آنان نیز فراهم شود و با تداوم این طرح، ایران بتواند به مرکز منطقه‌ای فناوری تبدیل شود و از ظرفیت نخبگان جوان در سطح بین‌المللی بهره گیرد. انتظار می‌رود که دوره بعدی این المپیاد با گستره وسیع‌تری از کشورها، صنایع و مراکز دانشگاهی برگزار شود.