صبح امروز، المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت‌کننده بین‌المللی و تیم‌هایی از ۱۶ کشور، در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، پارک فناوری پردیس، افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی  - صبح امروز، دومین دوره از رویداد بزرگ بین‌المللی فناوری با عنوان «المپیک فناوری ۲۰۲۵» با حضور ده‌ها تیم و نخبه از ۱۶ کشور جهان و جمعی از متخصصان ایرانی، در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، موسوم به پارک فناوری پردیس، آغاز شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگانی از کشور‌هایی همچون روسیه، عمان، پاکستان، ترکیه، ویتنام و هند در رشته‌های کلیدی فناوری شامل هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، ربات‌های جنگجو و پهپاد‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

ایران به عنوان نخستین کشور جهان، رویدادی تحت عنوان المپیاد فناورانه را سازماندهی کرده است؛ حرکتی که با هدف ارتقای سطح علمی ـ فناورانه کشور و ایجاد بستری رقابتی برای شناسایی و جذب نخبگان انجام شده است.

در مقایسه با المپیاد‌های علمی که همواره در کشور برگزار می‌شود و جوایز و مدال‌های بسیار به دست آمده، المپیاد فناورانه نخستین تجربه ما در این سطح است و با ایجاد رقابت و تنوع در حوزه فناوری، موقعیت خود را در سطح بین‌المللی ارتقا داده است.

عباس فشمی دبیر این رویداد اعلام کرد: المپیک فناوری ۲۰۲۵ در شش حوزه اصلی و بیش از بیست لیگ تخصصی طراحی شده است.

وی افزود: با ثبت‌نام بیش از ده هزار نفر از داخل کشور و ۱٬۰۵۵ نفر از ۶۵ کشور جهان، این مسابقه فناوری به یکی از بزرگ‌ترین رخداد‌های نوآورانه منطقه تبدیل شده است؛ آماری که نشان‌دهنده فراتر رفتن این رویداد از سطح کاملاً ملی و تبدیل آن به برندی بین‌المللی دارد.

فشمی توضیح داد: از میان این ثبت‌نام‌کنندگان، حدود هزار نفر پس از گذر از مرحله مقدماتی، به رقابت نهایی راه یافته‌اند.

 وی گفت: در لیگ‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، استقبال به‌ویژه چشمگیر بوده است. نزدیک به هشت هزار نفر در این دو حوزه ثبت‌نام کرده‌اند. در بخش امنیت سایبری نیز حدود دو هزار نفر حضور دارند و جوایزی به مبلغ ۱۳ هزار دلار در نظر گرفته شده است. همچنین، حوزه‌های اینترنت اشیا، پهپاد و ربات‌های جنگجو با حمایت مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شوند.

برای هر رشته، لیگ‌های تخصصی طراحی شده‌اند تا مهارت‌های فنی شرکت‌کنندگان در شرایط واقعی و پروژه‌محور سنجیده شود و استعداد‌های برتر شناسایی و به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان راه یابند. افزون بر رقابت‌ها، این رویداد شامل بخش‌های جانبی نیز هست: نمایشگاه فرصت‌های شغلی، جلسات B۲B برای ایجاد ارتباط شرکت‌ها و نخبگان، و کارگاه‌های تخصصی مهارت‌آموزی.

هدف کلان این رویداد، ترویج فرهنگ رقابت فناورانه، شناخت و پشتیبانی از نخبگان فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی در زیست‌بوم نوآوری کشور عنوان شده است. مراسم رسمی افتتاحیه المپیک فناوری ۱۴۰۴ امروز عصر، در مرکز همایش‌های پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد و در این بخش گزارش مفصلی از روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف، برنامه‌های بین‌المللی و همکاری‌های فناورانه ارائه خواهد شد.

اولین میزبانی ایران از «المپیاد فناورانه»؛ فرصتی ملی برای بازشناسی نخبگان

افرادی که در این المپیاد فناورانه مدال کسب می‌کنند، به‌سرعت مورد توجه شرکت‌ها و صنایع دانش‌بنیان قرار می‌گیرند؛ یعنی این رویداد تنها رقابت نیست، بلکه فرصت عملی برای ورود نخبگان به میدان صنعت است. اما چالش مهمی نیز وجود دارد؛ آن‌که ممکن است این استعداد‌ها از کشور جذب شوند، بنابراین باید با حمایت مناسب بنیادها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر ماندگاری آنان نیز فراهم شود و با تداوم این طرح، ایران بتواند به مرکز منطقه‌ای فناوری تبدیل شود و از ظرفیت نخبگان جوان در سطح بین‌المللی بهره گیرد. انتظار می‌رود که دوره بعدی این المپیاد با گستره وسیع‌تری از کشورها، صنایع و مراکز دانشگاهی برگزار شود.

برچسب ها: المپیک ، نخبگان
خبرهای مرتبط
دومین المپیک فناوری با ۱۲ هزار نفر از ۱۶ کشور کلید خورد
مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی
دومین المپیک فناورانه کشور در مسیر بین‌المللی شدن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
آخرین اخبار
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
صنف طلا و جواهر صاحب نرم‌افزار ویژه؛ محاسبه آنلاین و شناسنامه الکترونیک طلا
هدف برنامه‌های امسال ۱۳ آبان، اثرگذاری بیشتر و حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج نشان‌دار شده‌اند
دفترچه ثبت‌نام دکتری منتشر شد/ آغاز نام‌نویسی متقاضیان
حبوباتی که برای وعده صبحانه مناسب هستند + فیلم
۳ درصد تماس‌های اورژانس تهران مزاحم تلفنی است
تدابیر ویژه ارتباطی در ورزشگاه پارس شیراز برای مسابقه فجر سپاسی و استقلال
وزیر بهداشت: پرستاران؛ نماد صبوری، مهربانی و حرفه‌ای‌گری هستند
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند