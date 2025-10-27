رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضعف گنبد آهنین اسرائیل، خواستار انسجام و همدلی بیشتر مردم در برابر تهدیدات دشمن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان شیراز آخرین مسائل مربوط به جنگ ۱۲ روزه، مذاکرات ایران و آمریکا و روند اقدامات انجام شده از سوی تیم مذاکره کننده را تشریح کرد.
او با اشاره به حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونی به ایران افزود: این حمله که با پاسخ کوبنده ایران همراه شد نشان داد که این رژیم سستتر و ضعیفتر از آن چیزی است که نشان میدهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت به انسجام و همدلی همه آحاد مردم گفت: موشکهای ما از گنبد آهنین آنها عبور کرده و به هدف خوردند و دنیا مشاهده کرد که گنبد آهنین آنها توان رهگیری موشکهای ایران را ندارد.
منبع: مجلس شورای اسلامی