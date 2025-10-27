باشگاه خبرنگاران جوان - احساس سوزش و درد ناخوشایند در کف پاها، بهویژه شبها، اگرچه ممکن است به نظر جدی نیاید اما با گذشت زمان، خواب را از چشمانتان میرباید، بهمرور انرژیتان را تحلیل میبرد و موجب خستگی در روز میشوید و در درازمدت از کیفیت زندگیتان کاسته میشود. بنابراین اگر گرفتار این معضل هستید، به آن توجه کرده و راهحلی برای درمان آن بیابید.
درد ناشی از داغی، سوزنسوزن یا مورمور شدن در کف پا، احساس راه رفتن روی آتش یا سوزن، گاهی همراه بودن بیحسی، تورم و گرفتگی عضلات با داغی کف پا از علایم رایج این سندرم است. این علایم برای بسیاری از افراد، هنگام غروب و شب شدت گرفته و بهویژه هنگام دراز کشیدن غیرقابل تحمل میشوند.
احساس سوزش و داغی بیش از حد در کف پاها، نشاندهنده نوعی بیماری زمینهای است که از برخی آنها باید به موارد زیر اشاره کرد:
۱. نوروپاتی (آسیب عصبی) دیابتی
وقتی قند خون بالا به اعصاب محیطی، بهویژه در پاها، صدمه میزند، کف پا دچار سوزش، بیحسی و حساسیت به لمس و دما میشود.
۲. نوروپاتی محیطی غیردیابتی
شیمیدرمانی، بیماریهای خودایمنی، عفونتها، اختلالات ژنتیکی، سوءمصرف الکل و کمبود ویتامینهای گروه B موجب ابتلا به سندرم پاهای سوزان میشود.
۳. بیماریهای تیروئیدی
عملکرد ضعیف تیروئید، موجب کاهش سرعت انتقال سیگنالهای عصبی و در نتیجه داغی و مورمور کف پا میشود.
۴. فشردگی عصبها
گاهیاوقات احساس سوزش، گزگز و بیحسی در کف پا ناشی از فشردگی موضعی عصب در ناحیه داخلی مچ پا است که باید علت این فشردگی را یافت.
۵. اختلال در گردش خون و التهاب
بیماریهایی چون شریان محیطی، التهاب فاسیای (رباط ضخیم) کف پا یا آسیبهای ناشی از ایستادن یا راه رفتنهای طولانی موجب سوزش و تورم در کف پاها میشود.
درمانهای موضعی: با استفاده از داروهای موضعی خنککننده یا آرامبخش عصبی و کرمهای حاوی کپسایسین، لیدوکائین یا منتول میتوان درد و سوزش را تسکین داد.
تغییر وضعیت خواب: گذاشتن بالش زیر پاها و پرهیز از پوشیدن جورابهای تنگ و استفاده از پتوهای سبک به بهبود جریان خون در پاها و درنتیجه درمان داغی و سوزش کف پا کمک میکند.
کاهش التهاب: با انجام دادن حرکات کششی ملایم یا حمام پای گرم با استفاده از نمک اپسوم (نمک حمام) از التهاب پاها کاسته و گردش خون را بهبود بخشید تا سوزش کف پا تسکین یابد.
پرهیز از محرکها: پرهیز از مصرف غذاهای پرکربوهیدرات، نوشیدنیهای الکلی یا داروهایی که علایم پاهای سوزان را تشدید میکنند هم روشی مناسب برای درمان پاهای سوزان است.
اگر هیچیک از روشهای درمانی فوق برایتان اثربخش نبود، باید با پزشک متخصص مشورت کنید تا روش درمانی مناسبی به شما پیشنهاد دهد.
منبع: روزنامه هفت صبح