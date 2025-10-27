باشگاه خبرنگاران جوان - صندوق ضمانت سپرده‌ها در «اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۱»، نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک در مرحله‌ی گزیر آینده را تشریح کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب تصمیمات هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای آغاز فرآیند گزیر بانک آینده، مقرر شده است سهام سهام‌داران خُرد این بانک (به استثنای سهام‌داران عضو مالک واحد)، در صورت تمایل آنها، به بالاترین قیمت پایانی تابلو طی یک‌سال منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، خریداری شود.

در حال حاضر، استعلام دقیق این قیمت از سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام بوده و پس از اعلام رسمی آن سازمان، مبنای پرداخت قطعی به سهام‌داران است.

صندوق ضمانت سپرده‌ها (مدیر گزیر بانک آینده) با تلاش مستمر و هماهنگی کامل با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، در حال آماده‌سازی سازوکار‌های لازم اجرایی، حداکثر تا اواسط هفته‌ی آینده، به منظور دریافت تقاضا‌های فروش سهام و پرداخت ارزش آن است.

بدیهی است چنان‌چه سهام‌داران عزیز تمایلی به فروش سهام نداشته باشند، در چارچوب قانون هیأت اجرای گزیر، نسبت به ارزیابی تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و به‌طور خاص تعیین ارزش کلیه‌ی دارایی‌ها پس از پرداخت بدهی‌ها و به ارزش جاری اقدام و هرگونه مازاد دارایی نسبت به بدهی، متعلق به سهام‌داران بوده که پس از انجام فرآیند‌های مربوط به فروش، نسبت به پرداخت ارزش باقی‌مانده به سهام‌دارانی که نسبت به فروش سهام خود اقدام نکردند، اقدام لازم انجام می‌پذیرد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها از همراهی، صبوری و اعتماد سهام‌داران عزیز قدردانی می‌کند و تأکید دارد که تمامی اقدامات در جهت اجرای مصوبات فوق‌الذکر، حفظ منافع سپرده‌گذاران و صیانت از حقوق سهام‌داران خُرد در اسرع وقت انجام می‌شود.

اطلاعات تکمیلی و زمان‌بندی دقیق این فرآیند، از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک در مرحله‌ی گزیر آینده، اعلام خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی