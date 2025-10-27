باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در مصاحبه تلویزیونی با شبکه صدى البلد، جزئیات توافق محرمانه میان آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را فاش کرد؛ توافقی که برای تضمین سرپوش گذاشتن بر قابلیت‌های هسته‌ای این رژیم تروریستی منعقد شده است.

ابوالغیط اشاره کرد که این توافق به رژیم تروریستی اسرائیل می‌گوید: تو متعهد می‌شوی که هیچ‌گاه، حتی پس از هزار سال، درباره قابلیت‌های هسته‌ای خود صحبت نکنی، و منِ آمریکا نیز درباره تو سکوت خواهم کرد.

او با انتقاد شدید گفت که « آمریکا به ما دروغ می‌گوید» و به حضور خود در گفت‌و‌گو‌هایی با مقامات آمریکایی در قاهره و واشنگتن اشاره کرد. در آن گفتگوها، آمریکایی‌ها مصر را ترغیب می‌کردند که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کند، در ازای آنکه بر رژیم تروریستی اسرائیل فشار بیاورند تا آن را امضا و تصویب کند، اما مصر این کار را نکرد.

وزیر خارجه پیشین مصر، دلیل باز نشدن پرونده سلاح هسته‌ای رژیم ترویستی اسرائیل را حمایت مطلق آمریکا دانست و گفت: اسرائیل از سوی قطب نظامی-سیاسی مسلطی که به مدت ۳۰ سال، از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰، بر جهان مسلط بوده، محافظت می‌شود.

او در ادامه افزود: ما توافقنامه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را امضا نکرده‌ایم و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیز تصویب نکرده‌ایم، اما اساساً ما به آنها نیاز نداریم و نباید به بازدارندگی هسته‌ای فکر کنیم، زیرا مضرات آن بسیار بیشتر است.

ابوالغیط ادعا کرد که وزارت خارجه مصر در طول دهه‌ها تلاش زیادی کرده است تا خاورمیانه را به سمت عاری شدن از سلاح سوق دهد. او مدعی شد که اگر ایران موفق شود از طریق طفره به توانایی هسته‌ای نظامی دست یابد، سناریوی تسلیم رژیم تروریستی اسرائیل در برابر بازرسی‌های هسته‌ای «بسیار محتمل» است.

شایان ذکر است که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده توسط آسوشیتدپرس و تحلیل کارشناسان، در سپتامبر گذشته، کارهای ساختمانی شتاب‌یافته‌ای در تأسیساتی که به عنوان مرکز برنامه هسته‌ای مشکوک چند دهه‌ای اسرائیل در نظر گرفته می‌شود، مشاهده شد.

این تصاویر، پیشرفت‌های چشمگیری را در مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز در صحرای نقب، نزدیک راکتور دیمونا، در بحبوحه پنهان‌کاری شدید پیرامون ماهیت این پروژه، نشان می‌دهد.

منبع: المیادین