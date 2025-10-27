رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی ایران به عضویت انجمن پزشکی جهانی درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظم پزشکی کشور در نشست خبری گفت: سازمان نظام پزشکی ایران به عضویت انجمن پزشکی جهانی درآمد. این عضویت در هفتمین مجمع انجمن جهانی پزشکی که در شهر پورتو، پرتغال برگزار شد، با بیش از ۷۰ درصد آراء اعضا محقق شد. 

رئیس زاده گفت: میزان پرداختی هزینه های درمان از جیب مردم بیش از ۶۰ درصد است که این آمار باید به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. 

به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، تعرفه پزشکی باید متناسب با خدمات قیمت تمام شده و تعادل بین مصارف قبل از پایان سال ابلاغ شود.

وی گفت: اکنون ۸۰ درصد از هزینه های دریافتی بیماران صرف تامین تجهیزات و هتلینگ و مسائل مصرفی می شود. 

رئیس زاده تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی ، فرسودگی شغلی و عدم تناسب در پرداخت ها از جمله مسائل جامعه پرستاری در کشور است.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تعرفه پزشکی ، کمبود پرستار
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان نظام پزشکی در افتتاحیه بیست‌وهفتمین کنگره اپتومتری:
اپتومتریست‌ها بازوی توانمند نظام سلامت در خط مقدم بینایی هستند
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
ضرورت جداسازی منابع «دارویار» از هدفمندی یارانه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
آخرین اخبار
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
صنف طلا و جواهر صاحب نرم‌افزار ویژه؛ محاسبه آنلاین و شناسنامه الکترونیک طلا
هدف برنامه‌های امسال ۱۳ آبان، اثرگذاری بیشتر و حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج نشان‌دار شده‌اند
دفترچه ثبت‌نام دکتری منتشر شد/ آغاز نام‌نویسی متقاضیان
حبوباتی که برای وعده صبحانه مناسب هستند + فیلم
۳ درصد تماس‌های اورژانس تهران مزاحم تلفنی است
تدابیر ویژه ارتباطی در ورزشگاه پارس شیراز برای مسابقه فجر سپاسی و استقلال
وزیر بهداشت: پرستاران؛ نماد صبوری، مهربانی و حرفه‌ای‌گری هستند