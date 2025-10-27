رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی ایران به عضویت انجمن پزشکی جهانی درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظم پزشکی کشور در نشست خبری گفت: سازمان نظام پزشکی ایران به عضویت انجمن پزشکی جهانی درآمد. این عضویت در هفتمین مجمع انجمن جهانی پزشکی که در شهر پورتو، پرتغال برگزار شد، با بیش از ۷۰ درصد آراء اعضا محقق شد.

رئیس زاده گفت: میزان پرداختی هزینه های درمان از جیب مردم بیش از ۶۰ درصد است که این آمار باید به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، تعرفه پزشکی باید متناسب با خدمات قیمت تمام شده و تعادل بین مصارف قبل از پایان سال ابلاغ شود.

وی گفت: اکنون ۸۰ درصد از هزینه های دریافتی بیماران صرف تامین تجهیزات و هتلینگ و مسائل مصرفی می شود.

رئیس زاده تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی ، فرسودگی شغلی و عدم تناسب در پرداخت ها از جمله مسائل جامعه پرستاری در کشور است.