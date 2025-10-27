باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام بانک ملی ایران، مشتریان بانک سابق آینده می‌توانند همچنان با کارت‌های خود تراکنش انجام دهند و از تمامی خدمات دستگاه‌های خودپرداز، درگاه‌های پرداخت و عملیات بانکی استفاده کنند.

پس از پایان تاریخ انقضا درج شده روی کارت و مدت ۳ ماهه تمدید، مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران یا شعبه‌های بانک سابق آینده (بانک ملی فعلی) نسبت به دریافت کارت جدید خود اقدام کنند.

درعین حال رمز دوم‌ها، شماره‌کارت‌ها و اپلیکیشن فعلی تا زمان اعلام رسمی از سوی بانک ملی معتبر و قابل‌استفاده است.